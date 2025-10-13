El VAR y el Dépor siguen con su relación imposible

El colegiado principal, De la Fuente Ramos, comprobando en la pantalla de VAR el "potencial penalti" de Pablo Martínez sobre Luismi Cruz durante el Dépor-Tenerife del curso 2024-25 Quintana

El Deportivo mantiene un amor imposible con el VAR que se remonta ya a la temporada pasada y que ha supuesto el regreso de los fantasmas que creía superados. Entonces, hasta en diez jornadas el curso pasado el videoarbitraje se topó con los blanquiazules, casi siempre fallando en su contra. Este año parecía haber una tregua entre el videoarbitraje y los deportivistas pero todo saltó por los aires este domingo en la novena jornada liguera, en la derrota contra el Málaga en La Rosaleda.

Curiosamente ante el colegiado Carlos Muñiz y Luis Milla en la sala VOR, con los que el Dépor ya había tenido sus más y sus menos en el pasado. El colegiado del comité aragonés anuló el gol de Eddahchouri por una falta, después de ser llamado por el VAR. Un tanto, con 3-0 en el marcador, que en un primer momento fue decretado como legal y que podría haber alentado a los herculinos hacia la remontada en La Rosaleda.

Más allá de si la acción es una falta excesivamente rigurosa molestó la excesiva intervención del árbitro de la sala VOR, Luis Milla, al condicionar al trencilla de la contienda dando su opinión sobre la acción: "Carlos, te recomiendo una revisión para que valores una falta 'app' (la clásica falta en ataque). Te voy a ofrecer dos cámaras. En mi opinión, el delantero le da con el codo en la cara del defensor y es clave en el desenlace de la jugada". El Deportivo, por boca del técnico Antonio Hidalgo, también manifestó su malestar por la forma en la que el videoarbitraje actuó. “Doy mucho valor a lo que hacen los árbitros de entrar muy poco en el VAR, pero si van a ver el gol de 'Zaka', ¿por qué no van a ver la mano?”, dijo en sala de prensa.

Desde el principio

Los problemas del Dépor con el VAR arrancaron temprano la campaña pasada. En la primera jornada del curso 2024-25, en su regreso al fútbol profesional frente al Oviedo (0-1). Alberto Moral marcó a los seis minutos de juego. Inicialmente el tanto era anulado por fuera de juego, pero desde la sala VOR corregían la decisión del colegiado murciano y el 0-1 subía al marcador.

En la jornada 7, aunque los blanquiazules se impusieron de forma clara al Albacete (2-5) empezaron perdiendo. Después de que Alberto Quiles abriese el marcador, cinco minutos después Mella ponía las tablas. La diana era revisada por fuera de juego del extremo de Espasanse cuando arrancaba su cabalgada. El VAR confirmaba la decisión de José Luis Guzmán y el tanto no subía al luminoso.

Curiosamente, uno de los partidos más polémicos en los que las decisiones del VAR salpicaron al Dépor fue ante el Málaga y también con Carlos Muñiz como el encargado de impartir justicia. En la jornada 8, en el empate sin goles en Riazor, el técnico Imanol Idiakez cargaba contra el videoarbitraje. En ese encuentro se anulaba un penalti cometido sobre Lucas Pérez tras una entrada de Gabilondo. En un primer momento el árbitro lo pitaba, pero desde la sala VOR le instaban a revisarlo. "Me parece que el contacto es insuficiente. No aprecio simulación, con lo cual no voy a amonestar al delantero, pero voy a anular el penalti”, respondía Muñiz Muñoz, tras ver la acción en la pantalla.

No intervenía, no obstante, después de que el colegiado dejara sin castigar una patada de Larrubia sobre Obrador dentro del área que habría supuesto una pena máxima a favor de los coruñeses. No lo hacía tampoco, tras una dura entrada de Luismi sobre Villares que ni siquiera se sancionó con amarilla. “Es una pena que desde arriba el VAR lleve la contraria a lo que dice el de abajo. Acabo de ver el penalti, Gabilondo pone la rodilla y toca a Lucas. Hay que tener muy buena vista para no verlo. Luego el penalti de Obrador, el agarrón a Yeremay que hoy han decidido que fuera legal...”, se quejaba entonces Idiakez.

Ya con Óscar Gilsanz en el banquillo en la jornada 14 se producía una acción polémica, que podía ser mano, pero sobre la que el videoarbitraje no se pronunciaba, A los 75 minutos del Dépor-Eibar (1-0), Mella se internaba en el área y encaraba a Arrillaga. El esférico impactaba en la mano del jugador visitante, que la tenía abajo, en una posición natural. Los blanquiazules pedían penalti, pero el colegiado no lo entendía así. El VAR no entraba.

En la jornada 17, en la visita al Nuevo Mirandilla, se evidenciaba la diferencia de criterio a la hora de intervenir del VAR. En esa goleada blanquiazul contra el Cádiz (4-2), con hat-trick de Lucas Pérez incluido, Salvador Lax Franco pitaba dos penaltis, pero el videoarbitraje solo entraba a valorar uno de ellos, curiosamente el que se le anulaba a los coruñeses. En el 62 pitaba pena máxima en contra del Dépor, tras una salida de puños de Helton Leite en la que golpeaba a Carlos Fernández cuando entraba a rematar de cabeza. La imagen del VAR dejaba dudas de si llegaba antes el arquero o el ariete, pero aun así la sala VOR no llamaba al colegiado y Álex Fernández transformaba el penalti. No habían pasado ni diez minutos cuando volvía a señalar penalti, esta vez de Kovacevic sobre Pablo Vázquez por un agarrón tras córner. Cuando Lucas se disponía a ejecutar el lanzamiento el responsable de la sala VOR, David Gálvez Gascón, solicitaba a Lax Franco a revisar la jugada, emitiendo un juicio de valor sobre la acción: "Salva, te recomiendo que vengas a revisar un posible no penalti. El jugador se cae. Tiene la mano simplemente puesta sobre el hombro del atacante. Y al caer es derribado. Para nosotros no es suficiente, pero tú evalúalo”, le decía. Finalmente el árbitro anulaba la falta.

El Dépor despedía 2024 con una nueva polémica con el VAR, más allá del incontestable triunfo del Mirandés en Riazor (0-4) en la jornada 21. Pasada la media hora de juego, el trencilla Andrés Fuentes señalaba penalti de Mario Soriano por mano, tras una volea de Joel Roca. Aunque las imágenes no aclaraban si el balón impactaba primero en la cadera del deportivista antes de desviarse hacia su extremidad superior, el VAR no revisaba la acción. Tampoco analizaba si la dura entrada de Juan Gutiérrez sobre Yeremay merecía la expulsión en lugar de la amarilla. Sin embargo, sí decidía intervenir en la falta de Villares sobre Gorrotxategi en un balón dividido para decretar que el castigo debía de ser roja directa.

El año nuevo no suponía una vida nueva en la relación con el VAR. En la jornada 31, en el partido en Castalia (2-2), dos viejos conocidos, Lax Franco y Milla Alvéndiz volvían a aguarle la fiesta al Dépor. El primero no veía desde el verde una evidente falta a Mella que acabó con pérdida del Dépor y gol posterior del Castellón. Tampoco su compañero desde la sala VOR. " Me gustaría que explicaran por qué no le han dicho al árbitro que vaya a verlo”, se lamentaba Pablo Vázquez. En la siguiente jornada, en Cartagonova (2-2) el Dépor estaba a punto de quedarse con diez en el campo. José Antonio López, desde la sala VOR, alertó a Carlos Muñiz Muñoz que la falta de Ximo Navarro era tan temeraria que resultaba potencialmente expulsión. No obstante, en esa ocasión el trencilla de campo rectificaba con acierto y no aplicó el máximo castigo.

Uno de los episodios más surrealistas en los que estaba involucrado el Dépor y el VAR se producía en el partido de la jornada 33 ante el Racing de Ferrol en La Malata (0-1). Jon Ander González era el único que veía un bloqueo de Tosic en un córner sobre el racinguista Puric. Una acción que no influía en el error de Yoel Rodríguez a la hora de introducir el balón en portería. La sala VOR no llamaba y el gol no era válido.

En la jornada 35 (2-2), en Anduva, un viejo conocido del deportivismo, el colegiado Ais Reig, hacía de las suyas desde la sala VOR. En dos ocasiones enviaba a Sergiu Claudiu Muresan a la pantalla. Ambas para señalar penalti en contra del Dépor, aunque en el primero no se pudiese apreciar el supuesto impacto de Pablo Martínez sobre Panichelli.

Para cerrar la suma de infortunios con el VAR estaba la derrota a domicilio ante el Racing de Santander (2-1) en la jornada 37. El modus operandi del VAR volvía a ponerse en el punto de mira. Una infracción sobre Helton Leite, tras saque de esquina, recordaba mucho a la polémica que se vivió en A Malata, por aquel supuesto bloqueo de Tosic. En esa ocasión Aitor Gorostegi, el inquilino de la Sala VOR, no había llamado, entendiendo que debía prevalecer el criterio del árbitro de campo. Todo lo contrario ocurría en el Sardinero, a pesar de que la acción era bastante gris. El trencilla anulaba en primera instancia el tanto de Javi Castro, por falta en ataque de Pablo Rodríguez sobre el meta brasileño, pero, a instancias del VAR, corregía su decisión. Ni falta ni mano: 1-0 y nueva pesadilla con el VAR. Un mal sueño que vuelve a repetirse este año.