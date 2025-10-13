Mi cuenta

Dépor

El mensaje del cuerpo técnico para proteger al vestuario tras el Málaga-Dépor: "Sempre con vós"

Òscar Hernández publicó un mensaje en sus redes recalca la confianza del cuerpo técnico en los jugadores

Sergio Baltar
13/10/2025 12:31
Òscar Hernández, asistente de Antonio Hidalgo, dando indicaciones en Abegondo
Òscar Hernández, asistente de Antonio Hidalgo, dando indicaciones en Abegondo
Javier Alborés

El Deportivo sufrió en Málaga su primera derrota del curso. Era evidente que en algún momento el equipo blanquiazul tenía que hincar la rodilla pero el duro resultado (3-0) y las sensaciones que dejó el equipo suponen un importante golpe a la línea de flotación deportivista.

Precisamente para proteger a su vestuario y poner en valor el trabajo de unos futbolistas que habían llevado al equipo a ser líder y actualmente segundo clasificado, Òscar Hernández, asistente técnico de Antonio Hidalgo, ha publicado en la mañana de este lunes un mensaje reivindicativo en sus redes sociales.

"Sempre con vós, sempre! A polo seguinte!", reza el post de Hernández en la red social X. A través de estas escasas dos frases, acompañadas por una foto del grupo en Abegondo, el asistente ha cristalizado de manera pública la confianza del staff en el colectivo de futbolistas tras el primer varapalo del curso.

