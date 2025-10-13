David Mella vuelve al rescate del Deportivo

David Mella celebra uno de sus goles contra el Huesca PATRICIA G. FRAGA

“Me da pena irme, pero es un Mundial, no sé si jugaré otro en mi vida”. Hace algo más de tres semanas, justo después de ser decisivo en la goleada al Huesca en Riazor con un doblete, David Mella pronunciaba estas palabras en zona mixta con el sabor agridulce de quien tiene que convencerse de que está a punto de vivir una experiencia única, pero a cambio tiene que dejar por un tiempo la no siempre justamente ponderada rutina. El extremo acababa de recuperar la alegría con el Dépor mientras dejaba las maletas hechas para viajar a Chile. Lo que probablemente no esperaba es que ese sentimiento de morriña, que como buen gallego habrá experimentado en el Mundial sub-20, acabaría siendo mutuo. Y tan mutuo.

El extremo de Teo se marchó después de esa noche del 19 de septiembre y el Deportivo desde entonces no ha vuelto a ganar un partido. No se trata de caer en la trampa de confundir causalidad y correlación, pero en este particular se puede trazar una clara línea ascendente y, desde luego, el plan que Antonio Hidalgo había encontrado y tan buenos resultados le estaba dando. Ese plan incluía a David Mella ocupando el carril diestro y provocando que, de pronto, todas las piezas encajasen a la perfección.

El Dépor no ha sido el mismo desde entonces. El canterano se ha perdido tres encuentros, el último en Málaga. Y antes de acudir a La Rosaleda diezmado por otras bajas, Hidalgo ya había probado dos soluciones diferentes para la ausencia del zurdo. Ninguna pasó por replicar lo que daba Mella. En Eibar, Stoichkov fue su sustituto. Ante el Almería el elegido fue Patiño. Y más allá del rendimiento individual de cada uno de sus relevos, el cuadro herculino nunca llegó a estar del todo cómodo y, sobre todo, el sobreesfuerzo para compensar una nueva estructura terminó pasándole factura al grupo, llegando fundido a ambos finales de partido.

El domingo llegó la primera derrota en la que su ausencia no hizo más que agravar las de Ximo y Noubi, dejando al técnico sin opciones para ocupar el carril diestro, lo que obligó a desplazar al lateral a Loureiro, el que hasta el momento estaba siendo el mejor central del equipo. Y todo se vino abajo.

De secundario a imprescindible

El inicio de curso del Deportivo y David Mella no deja de ser una muestra más de lo rápido que va el fútbol. Porque después de terminar la temporada pasada como una de las piezas clave del equipo, el extremo tuvo una pretemporada más que complicada. A la lesión que lo dejó KO en el final de Liga se sumó el fichaje de Luismi Cruz. La incorporación del andaluz suponía competencia directa para el extremo y una nueva atracción con la que compartir los focos. Le costó arrancar en verano y la sensación era que para Antonio Hidalgo se quedaba para el final en el reparto de papeles para los ‘4 fantásticos’.

Suplente en buena parte de los amistosos, lo fue también en el inicio de Liga, donde la línea de mediapuntas era para otro zurdo, el recién llegado, que compartía zona con Mario Soriano y Yeremay. Su primera gran aparición fue en la jornada 3 en Butarque. Salió de inicio y demostró a partes iguales su valía y polivalencia. Empezó en el carril diestro y terminó jugando en las dos alturas de la banda izquierda, desde donde dio la asistencia del 2-1 a Mulattieri.

Tras un breve paréntesis por su primer viaje con la selección, Hidalgo le entregó las llaves del costado diestro, donde formó junto a Ximo y Luismi una sociedad que se llevó por delante primero al Mirandés y posteriormente al Huesca. Sin llegar a estar todavía con toda la máxima finura con balón, la amenaza de su velocidad y su competitividad en defensa le daban sentido a todo lo que trataba de proponer el técnico catalán en su Dépor, generando espacio ilimitado para que el juego interior blanquiazul fluyera como nunca.

Vuelta a casa

Afortunadamente para Hidalgo y el Dépor, este tiempo de separación se terminó. España cayó el pasado sábado ante Colombia y se despidió del Mundial sub-20, lo que implica el regreso a A Coruña de David Mella. La expedición del combinado nacional tiene previsto aterrizar en Madrid a lo largo de este lunes, por lo que el canterano podrá estar de nuevo en la disciplina deportivista el miércoles, cuando el equipo vuelva al trabajo.

Participó en todos los partidos del campeonato del mundo, aunque después de ser titular en la primera jornada, partió siempre desde el banquillo y prácticamente disputando todos los minutos a pierna natural, volviendo a los orígenes en la banda izquierda. En total, 143 minutos repartidos en cinco encuentros, lo que no ha supuesto tampoco un gran desgaste.

“Echo mucho de menos a David por la alegría que aporta, tiene muchas piernas y es un efectivo que nos da mucho”. Escuchando las palabras del entrenador deportivista hace unos días antes de viajar a tierras andaluzas, a poco que el extremo llegue sin secuelas físicas regresará directamente al once inicial en El Sardinero.