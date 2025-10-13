Así le fue a los cedidos del Dépor: una lesión impactante y cuatro partidos sin goles

Adrián Guerrero (tercero arriba a la izquierda), en el once inicial del Ourense CF OURENSE CF

El fin de semana de los cedidos del Deportivo estuvo marcado por la imagen de la lesión de Mohamed Bouldini apenas dos minutos después de salir al terreno de juego. A falta de que se juegue el último partido de la jornada en LaLiga Hypermotion, el único de los blanquiazules a préstamo que consiguió la victoria fue Jairo Noriega con el Racing de Ferrol. Cuatro partidos terminaron sin goles.

Luis Chacón (Cultural Leonesa): el eumés se enfrenta esta noche al Córdoba en el partido que cerrará la jornada 9 de Segunda División. En el caso de que el conjunto leonés logre la victoria en el Nuevo Arcángel, lograrían salir de la zona de descenso a Primera RFEF.

Petxarroman (Andorra): el lateral vasco cumplió sanción tras ver la doble amarilla en el duelo ante el Leganés la pasada jornada. Los de Ibai Gómez cayeron ante la Real Sociedad B tras un doblete de Carrera, que abrió el marcador apenas dos minutos después de comenzar el partido y anotó el segundo al inicio de la segunda parte. En el 69 Lander Astiazaran anotó el 3-0 definitivo y con esta victoria el filial txuri-urdin logró abandonar los puestos de descenso.

Bouldini (Granada): el marroquí fue sin ninguna duda el que salió peor parado en esta jornada tras sufrir una aparatosa lesión de tobillo en el encuentro con el que su equipo abría la novena jornada de Segunda División y que terminó con un empate ante Las Palmas (0-0). El delantero fue suplente y apenas dos minutos después de ingresar en el terreno de juego tuvo que abandonarlo entre lágrimas. A pesar de que todavía no se conoce el alcance de la lesión, todo apunta a que tendrá que parar unas semanas.

Jairo (Racing de Ferrol): el equipo ferrolano se reencontró con la victoria después de tres empates consecutivos en las últimas jornadas. Vencieron por 1-2 al filial del Osasuna en su visita a Tajonar y el mediocentro coruñés completó los 90 minutos. En el minuto 35 y con el 1-0 en el marcador Jairo sirvió un gran centro a Antón Escobar que pudo suponer el empate para los de Pablo López, pero el remate se marchó fuera. Finalmente, consiguieron darle la vuelta al marcador en la segunda mitad y llevarse los tres puntos para colocarse en la tercera posición, empatados a puntos con el Celta Fortuna y solo por debajo del Tenerife, actualmente único equipo invicto de las tres principales categorías del fútbol español.

Martín Ochoa (Arenteiro): el riojano repitió titularidad por segunda jornada consecutiva en el empate sin goles entre el Arenteiro y el Guadalajara. Al igual que en el encuentro ante el Barakaldo, partió desde la banda derecha en un duelo en el que a los de Espiñedo les faltó gran claridad y acierto en fase ofensiva. Fue sustituido en el minuto 66.

Adrián Guerrero (Ourense CF): duelo exigente para los ourensanos en Barreiro en un partido en el que el VAR y Álvaro Ratón fueron los protagonistas. Guerrero fue titular en el empate sin goles ante el Celta Fortuna. Estuvieron cerca del gol en varias ocasiones y su equipo firmó un partido muy serio, pero a pesar de esto continúan sumergidos en el último puesto de la clasificación de la Primera RFEF. El momento más destacado del duelo llegó en el minuto 85, cuando Álvaro Ratón le paró un penalti a Hugo González. El portero visitante detuvo también el rechace e impidió al filial celeste firmar su quinta victoria consecutiva. El árbitro añadió trece minutos y expulsó a Hugo Burcio en el 93 tras revisar la acción en el videoarbitraje.

Kevin Sánchez y Diego Gómez (Cartagena): otro partido sin goles en la categoría de bronce. Ambos fueron titulares en el duelo ante el Sevilla Atlético. Diego Gómez completó los 90 minutos y Kevin fue sustituido en el 75 dejando su lugar a Nacho. Los blanquinegros ocupan el segundo puesto de la clasificación del grupo 2 de Primera RFEF con 12 puntos. “Contento por el esfuerzo de mis compañeros pero al final en esta categoría salir fuera de casa y puntuar es muy complicado, nos está costando un poco salir de casa, pero seguro que para la semana hacemos bueno el punto de hoy”, fueron las palabras de Diego Gómez en zona mixta tras finalizar el encuentro.