Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Málaga 3-0 Dépor

Pellicer: “A estos equipos como el Dépor, de tanto talento, los tienes que mantener lejos”

El entrenador malacitano, aliviado por un triunfo que lo mantiene en el banco

Armando Palleiro
Armando Palleiro
12/10/2025 23:59
Pellicer valoró la resiliencia de sus jugadores
Mulattieri, en una jugada del Málaga-Deportivo de La Rosaleda
Fernando Fernandez

Sergio Pellicer, máximo responsable técnico del Málaga, reflexionó acerca de lo sucedido sobre el césped de La Rosaleda en un partido en el que el preparador se encontraba cuestionado debido al irregular inicio de temporada de su equipo. 

“Tengo que felicitar a los chicos porque era un partido muy complicado por la entidad del rival y por cómo veníamos, hemos sabido soportarles y hubo momentos de buen juego ante un rival invicto, es lo complejo de esta categoría. 

Mi situación sigue siendo la misma que ayer y sigo expuesto, hablaré con la gente del club”, agregó respecto a los rumores sobre su ultimátum antes de la cita contra el Dépor. 

El míster castellonense considera que su formación recibió una inyección de autoestima. 

“Hoy es una buena prueba para nosotros de que cuando vamos al límite podemos ser valientes y atrevidos, el equipo me ha gustado mucho en la presión, a estos equipos de tanto talento los tienes que mantener lejos, hemos intentado mantenernos alto y descansar con el balón”, agregó.

 “Estamos en la novena jornada, el equipo ha competido siempre y tiene alma, tenemos que respetar a todos los jugadores”, dijo.

Te puede interesar

Eddahchouri controla el balón durante el partido contra el Málaga

"Mi opinión, el delantero le da con el codo en la cara": La intervención del VAR que anuló el gol de Eddahchouri
Jorge Lema
Escudero, en acción ante el Málaga

Escudero: "Yo no estaba para 90 minutos"
Israel Zautúa
Imagen del Sporting Meicende - Carral

El Sporting Meicende endosa un correctivo al Carral
Santi Mendoza
David Carreira, centrocampista del Montañeros, trata de robar el balón

Empate del Montañeros en Barbadás y gran remontada del Arteixo
Santi Mendoza