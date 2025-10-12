Pellicer: “A estos equipos como el Dépor, de tanto talento, los tienes que mantener lejos”

Mulattieri, en una jugada del Málaga-Deportivo de La Rosaleda Fernando Fernandez

Sergio Pellicer, máximo responsable técnico del Málaga, reflexionó acerca de lo sucedido sobre el césped de La Rosaleda en un partido en el que el preparador se encontraba cuestionado debido al irregular inicio de temporada de su equipo.

“Tengo que felicitar a los chicos porque era un partido muy complicado por la entidad del rival y por cómo veníamos, hemos sabido soportarles y hubo momentos de buen juego ante un rival invicto, es lo complejo de esta categoría.

“Mi situación sigue siendo la misma que ayer y sigo expuesto, hablaré con la gente del club”, agregó respecto a los rumores sobre su ultimátum antes de la cita contra el Dépor.

El míster castellonense considera que su formación recibió una inyección de autoestima.

“Hoy es una buena prueba para nosotros de que cuando vamos al límite podemos ser valientes y atrevidos, el equipo me ha gustado mucho en la presión, a estos equipos de tanto talento los tienes que mantener lejos, hemos intentado mantenernos alto y descansar con el balón”, agregó.

“Estamos en la novena jornada, el equipo ha competido siempre y tiene alma, tenemos que respetar a todos los jugadores”, dijo.