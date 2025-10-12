Mario Soriano: "Dejamos muchos espacios y el Málaga estuvo bien"

Mario Soriano, en La Rosaleda Fernando Fernández

"No hemos estado bien, dejamos muchos espacios y el Málaga estuvo bien", manifestó Mario Soriano, en los micrófonos de Movistar, cuando finalizó el duelo en La Rosaleda, con un duro 3-0 para el cuadro coruñés.

El mediapunta admitió que "es la primera derrota", pero recordó que "queda mucho y hay que seguir. No es fácil estar muchas jornadas sin perder".

El cuadro herculino encajó tres dianas en Málaga, cuando solo había recibido seis tantos en las ocho primeras jornadas.

Sobre la fragilidad defensiva exhibida en La Rosaleda, indicó: "Se vio reflejado en el resultado, ellos llegaron en dos ocasiones y nos hicieron daño en las transiciones. No estuvimos bien en esa tarea defensiva, pero también tuvimos nuestras ocasiones y a seguir cabeza arriba".

Por último, se pronunció sobre el gol de Zakaria Eddahchouri que el colegiado anuló, al entender que el delantero deportivista hizo una falta sobre un jugador del equipo andaluz.

"No te puedo decir, dice que Zaka gana la ventaja y sin querer le da el codazo, le da en la boca, y por eso lo anuló, pero no quiero hablar de temas arbitrales".