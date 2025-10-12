Hidalgo se queja del VAR: "Si van a ver el gol de Zaka, ¿por qué no van a ver la mano?"

Hidalgo, durante el choque ante el Málaga Fernando Fernandez

En la novena jornada del campeonato liguero el Deportivo encajó su primera derrota de la presente temporada por un contundente 3-0.

Una circunstancia que valoró el entrenador blanquiazul Antonio Hidalgo en la rueda de prensa posterior al encuentro, que se quejó de la diferencia de criterio a la hora de consultar el videoarbitraje.

“Doy mucho valor a lo que hacen los árbitros de entrar muy poco en el VAR, pero si van a ver el gol de Zaka, ¿por qué no van a ver la mano?”, se preguntó en voz alta.

“Ellos han seguido jugando y encontraron su tercer gol, el partido se convirtió en un correcalles desde ese momento”, agregó.

Hidalgo incidió en que el 3-0 no hace justicia a lo visto sobre el césped. “Al final es una derrota que es excesivamente abultada para lo que pasó en el terreno de juego, ellos salieron mejor que nosotros; a partir del 1-0 tuvimos el control y ocasiones clarísimas, es un poco surrealista que no hayamos marcado, tenemos que dar la enhorabuena al rival”, dijo.

Acerca de las opciones blanquiazules, el míster herculino precisó que “es cierto que se ha abierto mucho el partido en muchos momentos, cada vez que pudimos entrar en el partido su portero o el VAR lo han impedido, no hemos sido capaces, debemos pensar en el siguiente partido”, puntualizó.