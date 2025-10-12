España cae ante Colombia y Mella estará en El Sardinero

Jan Virgili, en el Colombia-España del Mundial sub-20 de Chile BENJAMÍN HERNÁNDEZ

Se terminó el periplo de España en el Mundial sub-20 y, por consiguiente, el periodo de ausencia de David Mella con el Deportivo. El combinado nacional cayó ante Colombia en cuartos de final (3-2) después de un partido muy igualado que se decidió con polémica.

El cafetero Villarreal fue la gran estrella del choque, firmando un hat-trick que permite a su selección avanzar a las semifinales. En el último momento, parecía que el cuadro español tendría la oportunidad de empatar después de que el colegiado señalara penalti. Pero tras consultar el VAR, rectificó y lo sacó fuera a pesar de que en las imágenes daba la sensación de que, cuanto menos, la falta era sobre la línea.

Mella saltó al campo en el minuto 76 y tuvo impacto inmediato jugando de nuevo por la banda izquierda. De hecho, puso un balón de gol que habría supuesto el tercer tanto de España cuando el marcador todavía reflejaba empate a dos goles, pero Pablo García se encontró con una gran parada del meta colombiano.

El extremo deportivista pone fin a su andadura con la selección sub-20. No podrá estar este domingo en La Rosaleda, pero la buena noticia para el Deportivo es que se reincorporará a tiempo para viajar con el equipo el próximo domingo a El Sardinero para medirse al Racing de Santander.