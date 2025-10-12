Mi cuenta

Málaga 3-0 Dépor

En Vídeo | Así fueron los goles de la primera derrota del Deportivo esta temporada ante el Málaga

El cuadro blanquiazul se dejó el liderato en La Rosaleda por su fragilidad defensiva

Jorge Lema
Jorge Lema
12/10/2025 23:30
Eddahchouri falla un mano a mano ante Alfonso Herrero
Eddahchouri falla un mano a mano ante Alfonso Herrero
FERNANDO FERNÁNDEZ

El Deportivo cedió ante el Málaga su primera derrota de la temporada y se dejó en La Rosaleda también el liderato. El conjunto de Antonio Hidalgo, desconocido, sufrió en defensa y volvió a fallar de nuevo ocasiones muy claras. No faltó la polémica, con varias omisiones e intervenciones del VAR que generaron malestar en la parroquia deportivista. Ya puedes ver el resumen del encuentro:

