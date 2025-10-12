Málaga 3-0 Dépor
En Vídeo | Así fueron los goles de la primera derrota del Deportivo esta temporada ante el Málaga
El cuadro blanquiazul se dejó el liderato en La Rosaleda por su fragilidad defensiva
El Deportivo cedió ante el Málaga su primera derrota de la temporada y se dejó en La Rosaleda también el liderato. El conjunto de Antonio Hidalgo, desconocido, sufrió en defensa y volvió a fallar de nuevo ocasiones muy claras. No faltó la polémica, con varias omisiones e intervenciones del VAR que generaron malestar en la parroquia deportivista. Ya puedes ver el resumen del encuentro: