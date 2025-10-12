En Vídeo | Así fueron los goles de la primera derrota del Deportivo esta temporada ante el Málaga

Eddahchouri falla un mano a mano ante Alfonso Herrero FERNANDO FERNÁNDEZ

El Deportivo cedió ante el Málaga su primera derrota de la temporada y se dejó en La Rosaleda también el liderato. El conjunto de Antonio Hidalgo, desconocido, sufrió en defensa y volvió a fallar de nuevo ocasiones muy claras. No faltó la polémica, con varias omisiones e intervenciones del VAR que generaron malestar en la parroquia deportivista. Ya puedes ver el resumen del encuentro: