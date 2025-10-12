El Uno por Uno del Málaga-Dépor: Naufragio colectivo

El once del Dépor ante el Málaga en La Rosaleda Fernando Fernández

Estas son nuestras notas del Málaga-Dépor, tras la derrota de los blanquiazules en La Rosaleda.

GERMÁN. Goleado (5): Nada que hacer en ninguno de los tres goles. Le atajó un disparo a Larrubia en la primera parte. Menos trabajo en la segunda, pero en el añadido frustró una a Lobete.

LOUREIRO. Desubicado (4): Pasó al lateral derecho por la baja de Ximo Navarro. Falló en el primer gol al no poder parar a Joaquín. Probó los reflejos de Herrero. Vio la amarilla. No se le vio cómodo.

ARNAU COMAS. Mal día (3): Volvía al once, pero se notó su falta de minutos. Cometió algunas imprecisiones en los marcajes y de posicionamiento. De un mal despeje suyo llegó el segundo gol de Chupe.

BARCIA. Irregular (4): Menos atinado que en otros partidos, se contagió de la endeblez defensiva del Dépor. Fue amonestado. Se cruzó ante Larrubia para evitar su disparo en el área.

ESCUDERO. Desafortunado (3): Regresó al once por Quagliata, baja por molestias en una cadera. Falló ante Chupe a la hora de despejar un balón que parecía sencillo. No tuvo su partido y fue uno de los cambios.

GRAGERA. Falta de minutos (4): Volvió a ser de la partida después de su lesión muscular. A punto de marcar en la primera parte, su cabezazo se encontró con Herrero. Se le vio sobrepasado.

VILLARES. Sacrificado (5): Tuvo que multiplicarse en la primera, con el Dépor en ocasiones demasiado estirado. Se notó la falta de entendimiento con Gragera. Ayudó en defensa. Fue uno de los cambios.

LUISMI CRUZ. Polivalente (5): Comenzó como volante diestro pero Hidalgo, tras el gol inicial de Chupe, lo puso de carrilero izquierdo. Fue el encargado de la estrategia. Lo intentó con un disparo lejano, que se fue alto.

YEREMAY. Desaparecido (4): Partido muy discreto del canario, al que le costó entrar en contacto con el balón. Estuvo muy vigilado por su banda, con situaciones en el que le hicieron dos contra uno.

EDDAHCHOURI. Sin gol (4): Volvía al once después de no ser titular desde la jornada tres. No tuvo su día y erró un mano a mano. En la segunda parte marcó el 3-1, pero el gol fue anulado por el VAR.

EL MEJOR: MARIO SORIANO. Intención (6): El mediapunta fue de lo poco salvable de un partido para olvidar por parte de los blanquiazules. Sirvió un par de pases a la espalda, aunque en esta ocasión la conexión con el ataque fue menor. Las dos ocasiones más claras del Dépor para marcar estuvieron en sus botas. El larguero evitó que firmase el 2-1. Herrero le paró un disparo franco en la segunda. Con el equipo bastante fundido y por detrás en el marcador, Hidalgo decidió darle descanso en el tramo final.

LOS CAMBIOS

STOICHKOV (4): Erró una ocasión clara en el área.

RUBÉN LÓPEZ (5): Jugó de lateral izquierdo. Fue amonestado.

PATIÑO (4): Apenas entró en juego.

MULATTIERI (4): Muy poca incidencia.

JOSÉ ÁNGEL (5): Sirvió varios buenos pases.