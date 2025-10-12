El invicto se expone en Málaga

Los jugadores del Deportivo, durante el entrenamiento en Málaga RCD

Cuatro derrotas consecutivas frente a ocho jornadas sin perder se citan hoy en La Rosaleda. Málaga y Deportivo miden dinámicas opuestas, las de un equipo en puestos de descenso y el entrenador en entredicho ante un combo que mantiene el liderato incluso tras sumar dos empates consecutivos y después de que algunos de sus perseguidores hayan jugado esta jornada. Las Palmas y Andorra amenazaban la posición de privilegio del Deportivo, pero no fueron capaces de ganar en sus salidas a los campos de Granada y Real Sociedad B. Así que ahí está el Deportivo, que al menos durmió líder en la víspera de su noveno partido y entre elogios generalizados. “Nos enfrentamos al mejor equipo, jugador y entrenador de la categoría”, advierte Sergio Pellicer desde el banquillo rival. Que no haya dudas: sólo piensan en ganar.

Favoritismos y dinámicas aparte el partido se tiñe a partir de las ausencias. El Málaga pierde a uno de sus centrales titulares, el exdeportivista Montero, que cometió una de sus habituales imprudencias la pasada jornada en El Sardinero y verá el partido desde la grada. Tampoco cuentan Aarón Ochoa, Luismi, Pastor, Ramón, Carlos Puga, Moussa e Izan Merino, convocado con la selección sub-20 y con David Mella. Porque tampoco el listado de ausencias en el Deportivo es corto. Quagilata, que estuvo entre algodones el viernes, viajó a Málaga, pero al extremo canterano se suman las bajas de Noubi, Ximo Navarro y Bachmann. No son tantas como las del Málaga, pero debilitan sobre todo un sector, el diestro, sobre el que Antonio Hidalgo tiene que operar.

La primera decisión del técnico se aprecia en la convocatoria, a la que se suman el meta del filial Hugo Ríos y dos zagueros del Fabril. Uno de ellos, Quique Teijo, es un lateral derecho específico. El chico, que ha superado una grave lesión de rodilla, es deportivista desde benjamín y ha evolucionado desde la delantera y el extremo al lateral, todo sin salir de Abegondo. El otro, Samu, ya demostró en pretemporada su polivalencia, también su capacidad para ofrecer rendimiento con el primer equipo.

Hidalgo debe intervenir en el once y todo apunta a que Loureiro regresará al lateral derecho y Arnau Comas estará en el eje de la zaga. Titular en el inicio del campeonato, pero inquilino del banquillo tras unas actuaciones decepcionantes. En la rodilla izquierda luce un espectacular vendaje y no parece estar en su mejor momento por más que Hidalgo apunte que durante las últimas semanas ha trabajado bien en el día a día en Abegondo.

Al menos el Deportivo recupera a Gragera, pilar del centro del campo y más en partidos como el de hoy en el que se espera brega en ese sector. Quizás el damnificado sea Patiño en un duelo en el que, con todo, la aportación del banquillo volverá a ser importante. Ahí puede dejarse ver el Deportivo, que se siente fuerte en los finales de partido, justo el tramo en el que el Málaga flaquea. No fue así la campaña pasada, cuando los andaluces igualaron el marcador en un epílogo en el que los deportivistas transitaban hacia una presumible victoria.

Aquella noche de enero en Málaga acabó en una inesperada tormenta, la que se formó cuando Yeremay deslizó que podría dejar el club en aquel mercado invernal. Hoy todo se ve desde otro prisma y sobre lo que se debate es sobre la posición que ocupa en el equipo, si centrado o partiendo desde el flanco izquierdo. El Deportivo es el único equipo del fútbol profesional español que no ha perdido y sobre todo, tiene vocación de líder. Incluso sin ganar, y sin jugar, así veló armas en Málaga antes de la jornada dominical.

Los precedentes

Un triunfo del Dépor en las últimas 17 visitas a Málaga

No es un campo propicio La Rosaleda para el Deportivo, que desde 2004 acudió allí en 17 oportunidades y solo ganó un partido, el 0-1 del playoff de ascenso de 2019 con gol de Álex Bergantiños. El último desplazamiento acabó en empate (1-1) y en las diez últimas visitas hubo seis derrotas deportivistas.

Una histórica goleada por 8-0 en marzo de 1982

Un diario malacitano tituló su crónica: “El mayor espectáculo del mundo”. Ocurrió en marzo de 1982 con ambos equipos en Segunda. El Málaga derrotó al Deportivo por 8-0. “No sabíamos ni por dónde nos venían”, dijo después el meta Jorge. Los malacitanos ascendieron al final de aquella campaña a Primera División.

Del desaparecido CD Málaga a un nuevo club

El actual Málaga CF es el sucesor del Atlético Malagueño, que de facto era el filial del CD Málaga, desaparecido en 1992. Se mantuvo así un hilo conductor en el que se mantuvo gran parte de la iconografía del viejo club, entre ella los colores, y se dio paso a un nuevo proyecto como sociedad anónima deportiva.

Siete victorias deportivistas en 39 partidos en Málaga

El de hoy será el partido número 40 del Deportivo contra un equipo de Málaga (un recuerdo para el fenecido CD Málaga) en La Rosaleda. Allí se cosecharon siete victorias y 13 empates. Hubo 19 derrotas. 38 goles a favor y 69 en contra. En Segunda División, tres victorias en trece visitas, incluida la del playoff de 2019.