Málaga 3-0 Dépor

Dani Barcia: "El problema fue empezar con mal pie en los duelos que fallamos"

"Estamos jodidos", admite el central

Israel Zautúa
12/10/2025 23:53
Dani Barcia en el Málaga-Dépor
Fernando Fernández

Dani Barcia representó el sentir de la plantilla blanquiazul tras perder su condición de invictos en La Rosaleda, con el 3-0 encajado.

"Estamos jodidos. Después de nueve jornadas, queríamos seguir sumando, pero tenemos más de 30 jornadas por delante y tenemos que ir el siguiente domingo a por los tres puntos", indicó el central tras el partido.

Problemas físicos de varios jugadores: "Tenemos un gran equipo y juegue quien juegue, vamos a dar el máximo. Hoy nos ha faltado efectividad, pero creo que el problema fue empezar con mal pie en los duelos que fallamos".

Eddahchouri controla el balón durante el partido contra el Málaga

El Uno por Uno del Málaga-Dépor: Naufragio colectivo

Tres goles encajados: “La primera parte tuvimos tres muy claras, pero la fiabilidad la tuvieron ellos, nosotros no la tuvimos y a pensar en mejorar eso”.

Liderato perdido: “Tenemos que estar a los nuestro. Quedan más de 30 jornadas, tenemos que seguir adelante, pensar en lo nuestro, que nos ha ido bien y nos va a seguir yendo bien”.

