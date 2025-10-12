Dani Barcia: "El problema fue empezar con mal pie en los duelos que fallamos"

Dani Barcia en el Málaga-Dépor Fernando Fernández

Dani Barcia representó el sentir de la plantilla blanquiazul tras perder su condición de invictos en La Rosaleda, con el 3-0 encajado.

"Estamos jodidos. Después de nueve jornadas, queríamos seguir sumando, pero tenemos más de 30 jornadas por delante y tenemos que ir el siguiente domingo a por los tres puntos", indicó el central tras el partido.

Problemas físicos de varios jugadores: "Tenemos un gran equipo y juegue quien juegue, vamos a dar el máximo. Hoy nos ha faltado efectividad, pero creo que el problema fue empezar con mal pie en los duelos que fallamos".

Tres goles encajados: “La primera parte tuvimos tres muy claras, pero la fiabilidad la tuvieron ellos, nosotros no la tuvimos y a pensar en mejorar eso”.

Liderato perdido: “Tenemos que estar a los nuestro. Quedan más de 30 jornadas, tenemos que seguir adelante, pensar en lo nuestro, que nos ha ido bien y nos va a seguir yendo bien”.