Cómo y dónde ver el Málaga-Deportivo: el Dépor quiere seguir invicto y Pellicer se la juega

Yeremay, durante el partido de la temporada pasada en La Rosaleda Fernando Fernández

Esta noche en La Rosaleda el Deportivo tratará de lograr mantenerse por cuarta semana consecutiva en lo más alto de la tabla de Segunda División. El empate de Las Palmas ante el Granada permitió a los coruñeses seguir primeros durante toda la jornada del sábado, pero la visita del Racing al Sporting (16.15 horas) y el duelo del Cádiz en casa ante el Huesca (18.30 horas) amenazan la condición de líder de los de Antonio Hidalgo.

En frente tendrá a un Málaga necesitado de puntos, que no gana desde agosto, con Sergio Pellicer en la cuerda floja y con hasta nueve bajas en la plantilla. El técnico castellonense y ex del Fabril no podrá contar con el exdeportivista Montero, tras ver la tarjeta roja la pasada jornada en El Sardinero. Además, también debe asumir otras ausencias sensibles como las de los lesionados Álex Pastor, Luismi Sánchez, Ramón Enríquez, Carlos Puga y Adrián Niño. Tampoco estarán disponibles Izan Merino ni Aaron Ochoa, ya que ambos se encuentran con sus respectivas selecciones.

LA LUPA | Málaga, ímpetu para paliar las carencias Más información

Por su parte, Hidalgo tiene las bajas de David Mella, que al igual que Merino vuelven a España tras caer eliminados del Mundial de Chile ante Colombia, de Lucas Noubi que se encuentra con Bélgica sub21, y de Ximo Navarro y Bachmann, ambos lesionados de larga duración. Quagliata fue duda hasta el último momento, pero finalmente viajó a Málaga con el resto del equipo.

¿Dónde ver el Málaga-Deportivo?

Málaga y Deportivo medirán fuerzas esta noche a las 21.00 horas en La Rosaleda El encuentro corresponde a la jornada 9 de LaLiga Hypermotion 2025-26.

¿Dónde ver el Málaga-Deportivo?

El partido podrá seguirse en directo a través de LaLiga Hypermotion TV, disponible en DAZN, Movistar+, Amazon Prime y LaLiga TV. También se emitirá en Orange Fútbol 2.

Sigue el minuto a minuto en DXT Campeón

Como siempre, en DXT Campeón ofreceremos el minuto a minuto del Málaga-Deportivo, junto con la crónica nada más terminar el encuentro y las reacciones de todos los protagonistas.