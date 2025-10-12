Arnau Comas: ahora o nunca

Arnau Comas, entrenando en Málaga RCD

De las crisis surgen las mejores oportunidades. Algo así debe pensar Arnau Comas, a quien el tren con destino un puesto de relevancia en el Deportivo de la temporada 2025-26 le vuelve a pasar ante sí por segunda vez en dos meses.

Después de arrancar como titular y perder el puesto de manera definitiva en Leganés, el zaguero de Cassà de la Selva volverá al once en La Rosaleda este domingo (21.00 horas) ante la acumulación de bajas en una parcela defensiva poco poblada de por sí, pero desnutrida tras la dura lesión de Ximo Navarro y la convocatoria internacional de Lucas Noubi. Será el momento para que Comas se suba de nuevo al vagón.

El central catalán inició el curso con galones otorgados de manera directa por el comandante. Antonio Hidalgo veía en él al futbolista encargado de liderar la retaguardia blanquiazul. Desde su puesto central de la defensa, era el elegido para ganar y mandar. De aportar jerarquía. De dar seguridad.

Sus escasos 25 años no se correspondían con una trayectoria futbolística con mucha calle, después de idas, vueltas y experiencia en el extranjero. De central llamativo en la cantera del Barça a un año cedido en el Olot, siendo un crío, para curtirse. Regresó al filial y lo hizo para hacerse con un puesto de capitán, síntoma de liderazgo. No tuvo la oportunidad en encuentro oficial con el primer equipo, pero su notable rendimiento en el penúltimo escalón de la pirámide culé provocó que el Basilea lo reclutase.

El salto a uno de los clubes más importantes de Suiza no le pesó. Estaba en su mejor momento. Titular en un equipo de Europa League, internacional sub-21 con España… la proyección de Comas estaba al alza. Pero entonces, llegaron las lesiones. Primero, el muslo. Luego, el menisco. Por último, el hombro. Arnau no lograba ver la luz. Su falta de continuidad le hizo perder la confianza. La solvencia.

Comas no lograba ver la luz al final del túnel y el pasado enero decidió cambiar de aires. Regresó a España, a un Eibar que le garantizaba la posibilidad de ganarse un sitio y volver a disponer de regularidad. Y en Ipurua, pese a que padeció otro problema de hombro que le impidió acabar la temporada y le obligó a pasar por el quirófano, recuperó la confianza.

Arnau parecía acercarse de nuevo a esa versión de llamativo central que destacó en La Masía. Y el Deportivo no se lo pensó. Porque la juventud no está reñida con el poso competitivo.

A deber

Sin embargo, el defensor ha dejado a deber en sus primeros pasos como deportivista. Poco tuvieron que ver en eso las dolencias. Porque aunque el futbolista de Girona no arrancó la pretemporada al mismo ritmo que sus compañeros -todavía se rehabilitaba de la operación de hombro- y un problema de tobillo puso en jaque su presencia en el primer partido de liga, finalmente acabó llegando a tiempo para ser titular en el duelo ante el Granada.

En aquel encuentro en Los Cármenes jugó 76 minutos. Una semana después, menos de una hora tras ver una amarilla y acabar pidiendo el cambio por molestias físicas. “Arnau ha pedido el cambio y lo tenemos que hacer, esperábamos la energía de Ximo Navarro por la banda derecha pero no podemos hacer tanto cambio en la zona de atrás”, explicaba Antonio Hidalgo tras el duelo contra el Burgos, en una declaración que, leída entre líneas, era un pequeño ‘palo’ para el catalán.

Pese a ello, Comas volvió a repetir en la alineación del equipo herculino en Butarque. Esta vez, fueron solo 45 minutos. No hizo falta que el zaguero pidiese el cambio, pues Comas fue uno de los tres ‘sacrificados’ para tratar de darle una vuelta de tuerca al resultado de Leganés. Finalmente, el Deportivo consiguió arañar un empate y el técnico catalán dio definitivamente el relevo. Ximo Navarro, que había sido el sustituto de Arnau en todos los partidos, adquiría el rol de titular para que Miguel Loureiro diese un paso a la izquierda y se convirtiese en el nuevo mariscal de la defensa. A Arnau le tocaba esperar en el banco.

Únicamente ha ganado cuatro de sus once duelos aéreos

Y así ha sido hasta esta novena jornada, a la que Comas ha llegado con tan solo un par más de participaciones entrando desde el banquillo. Tuvo que intervenir contra el Sporting y también en la penúltima jornada, contra el Eibar. De nuevo con más sombras que luces.

De este modo, el catalán afronta su nueva oportunidad con un balance pobre en cuanto a sensaciones, algo que refrendan los datos. Según Opta, el central únicamente ha ganado cuatro de sus once duelos aéreos. Mientras, en pelotas divididas terrestres, su balance es superior, pero sigue siendo poco dominante: cuatro de ocho.

Comas necesita mejorar. Pero en el balompié, las oportunidades para resarcirse son casi constantes. Con una lesión de Ximo Navarro que apunta a ser muy prolongada, con Noubi también sin convencer a Hidalgo y sin intención de fichar hasta enero, a Arnau se le abre de nuevo el hueco. La Rosaleda será su primera ocasión de redención, aunque no la última. El enérgico rival, una buena prueba para medir su nivel. Es ahora o nunca.