MI VIDA EN BLANQUIAZUL | Xabi Palacios: “Me casé un 19 de mayo”

Palacios posa con seis de los siete trofeos oficiales del Deportivo CEDIDA

En mi caso el sentimiento deportivista lo he heredado de mi padre al cien por ciento, él me inculcó el amor por el club desde niño. Se da la curiosa circunstancia de que se cumplen 30 años desde que soy socio del Deportivo.

Recuerdo que mi primer partido en el estadio de Riazor fue un 4-0 al Athletic de Bilbao en la temporada 1993-94, la del penalti de Djukic. Pude ir, de hecho, siendo un niño al fatídico partido contra el Valencia en la jornada final.

Para mí el Deportivo significa mucho y la verdad es que soy muy supersticioso con el equipo, hago cosas como irme al cine cuando jugamos fuera de casa para no sufrir tanto. Elijo siempre una película que se ajuste al horario del partido y tengo que reconocer que he visto auténticos bodrios para no caer en la tentación de ver al equipo a domicilio. Cuando estás en el campo decides lo que quieres ver pero por televisión estás a expensas de la realización y eso me pone muy nervioso, más si cabe con las retransmisiones tan malas que ha habido en Primera RFEF.

Xabi, con el pelo azul tras el ascenso del curso 2011-12 CEDIDA

El Dépor representa para mí el cien por ciento; de hecho me casé un 19 de mayo y he guardado un montón de tradiciones siempre en función del equipo. Digamos que me viene de cuna y yo lo llevo un poco más al extremo. Mi hermano, por ejemplo, no es muy futbolero pero parece que fui yo el que acaparé el sentimiento blanquiazul de ambos.

La pasada temporada fui al estadio de Riazor en los 21 encuentros de Liga; no en vano, en los últimos diez o doce años he fallado a dos o tres partidos por enfermedad. En mi familia siempre se mira el calendario para realizar eventos o viajes, tiene que ser sí o sí cuando jugamos fuera de casa.

A lo largo de mi experiencia como deportivista puedo decir que no hay nada comparable a ganar una Liga, pero personalmente no lo volveré a pasar tan bien como el día del 'Centenariazo'. Fue un viaje con grandes amigos, desplazamiento en avión el mismo día del encuentro, con un ambiente en el que prácticamente se paró el país por la fecha que era. El Deportivo era el convidado de piedra. Hacemos una primera parte para los anales futbolísticos y la ventaja pudo ser mayor. Excepto alegrías familiares como la boda o el nacimiento de mi hija, fue el mejor día de mi vida con muchísima diferencia.

En cuanto a los malos momentos tengo que reconocer que el primer descenso fue lo que más me dolió, estaba embarcado en Bilbao y me dejaron venir a ver el partido. Al día siguiente tuve que volver solo para embarcarme de nuevo. Sin duda el jugador de la historia deportivista que más me ha encandilado ha sido Djalminha; muchos de los que ahora lo ensalzan en su día también lo criticaron pero yo desde el primer minuto me peleé con toda mi grada, la de Preferencia Superior, defendiendo a este jugador. Teníamos un equipo muy bueno y siempre había filias y fobias en la afición.

Invitación a la boda de Xabi y su esposa Eva CEDIDA

Siempre me ha gustado acompañar al equipo a domicilio pero no lo hice en la medida que me hubiese gustado; me encantó visitar La Catedral, el viejo San Mamés, en la temporada 2009-10, aunque otros escenarios con menos encanto como Guadalajara también estuvieron fenomenal por el ambiente de nuestra afición. He estado también en campos como Vallecas, José Zorrilla... He dejado de viajar porque me sentía gafe porque casi nunca pude presenciar victorias del Deportivo a domicilio.

Esta temporada nos está saliendo todo a pedir de boca, estamos en cabeza de la clasificación y creo que la plantilla tiene cantidad y calidad. El nivel de los fichajes se ha visto incrementado respecto al año pasado.

*Transcripción por Armando Palleiro