La dura imagen que revela la gravedad de la lesión de Bouldini

Bouldini, conduciendo el balón en un partido LaLiga

Mohamed Bouldini tendrá que parar un tiempo. Todavía no es oficial cuánto, pero todo apunta a que serán algunas semanas. El delantero marroquí, cedido por el Deportivo en el Granada, sufrió una aparatosa lesión de tobillo en el encuentro con el que su equipo abría la novena jornada de la Liga Hypermotion el pasado viernes.

Apenas un par de minutos después de ingresar al césped en sustitución de Jorge Pascual, el ariete africano acudió a rematar un centro raso. En la acción tuvo la mala fortuna de realizar un mal apoyo con su pie derecho, presionado por Sergio Barcia, central de Las Palmas y canterano del Celta.

La jugada, que no fue recogida al detalle por las cámaras, sí fue perfectamente captada por un fotógrafo y se ha hecho viral en la realidad social X.

Fotón de Francisco Neyra (PicWild) cazando el momento de la lesión de Bouldini. Falta saber cómo de grave es el esguince y si hay dañado algo más que el tobillo pic.twitter.com/ipqkS2oRZw — javier aguilera (@JavisocoA) October 10, 2025

El atacante, tras ser atendido por los servicios médicos de su club, no pudo continuar y acabó retirándose del campo en camilla y entre lágrimas. El Granada no ha informado todavía del alcance de la lesión. Pero la dolencia apunta a ser importante.