David Mella durante el partido contra Brasil del Mundial sub-20 de Chile EFE

El virus FIFA merodeará La Rosaleda este domingo, con Deportivo y Málaga como damnificados debido al avance de España sub-20 en el Mundial que se está celebrando en Chile y por el que ambos equipos han perdido a dos de sus futbolistas referencia en el once: David Mella e Izan Merino. El centrocampista malacitano solo se perdió el debut, al estar tocado, en la derrota ante Marruecos (2-0). Un encuentro en el que Mella fue titular.

Merino ya disputó íntegros los choques ante Brasil e Ucrania, mientras que el blanquiazul tuvo minutos en ambos, aunque saliendo desde el banquillo. Mella jugó su último partido con el Deportivo el pasado 19 de septiembre, en la victoria contra el Huesca (4-0) y aunque lamentaba tener que dejar un tiempo al equipo deportivista reconocía la ilusión que le hacía jugar un Mundial.

“Me da pena irme de mi club, pero es una oportunidad que es una pasada. Es un Mundial, que no se juega todos los días y que no sé si jugaré otro en mi vida. Es un orgullo estar en la lista. Seguiré apoyando al Dépor todos los fines de semana”, decía en el postpartido. Desde entonces se ha perdido sendos empates ante Eibar y Almería y tampoco estará contra el Málaga, pues España jugará este sábado los cuartos de final a las 22.00 horas ante Colombia.

En el caso de Merino su ausencia ha marcado un antes y un después en la escuadra que entrena Sergio Pellicer.“Se lastimó dos semanas antes de ir con la selección y desde entonces el Málaga no gana”, reconoce Emilio Guerrero, de Cope Málaga. Había sido titular en los tres primeros encuentros ligueros (el empate ante el Eibar y las victorias contra Real Sociedad B y Las Palmas). “Se lesionó el tobillo y con el Málaga ya no jugó los dos últimos partidos. Se fue tocado con España sub-20 y por eso no fue titular en el primer encuentro del Mundial”, relata Guerrero.

izan merino con españa sub-20 en el duelo ante Ucrania RFEF

El plantel boquerón encadena cuatro derrotas seguidas ante Huesca, Cádiz, Burgos y Racing de Santander desde su ausencia en el centro del campo. “Debutó en el Málaga con 17 años en Primera Federación y esta temporada ya se ha consolidado como mediocentro titular. En su posición habitual, aunque también puede ejercer, de manera puntual, como central. De hecho ahora en la selección está jugando en ese puesto. En esa demarcación este verano fue subcampeón de Europa sub-19 con España. Es un futbolista que defensivamente aporta mucho y que tiene calidad técnica para jugar la pelota“, indica el periodista. Asimismo, desvela el interés despertado en Izan Merino por parte de uno de los ‘grandes’ de Primera División. “El Real Madrid ha intentado ficharlo en varias ocasiones, pero finalmente el Málaga ha conseguido renovarlo y convertirlo en habitual en los planes de Pellicer”.

Merino, como Mella, está siguiendo la actualidad de su equipo y le duele desde la distancia el complicado momento futbolístico que atraviesa. “Veo todos los partidos. No me pierdo nada. Soy un malagueño y malaguista más y la verdad que me duele la racha que está teniendo el equipo. Todos las tienen. Seguro que lo sacaremos adelante. Tenemos un grupazo, un cuerpo técnico espectacular y seguro que vamos para arriba”, comentó recientemente el futbolista desde Chile en declaraciones a Radio Marca Málaga.

Debido a la baja de Merino y a los problemas de bajas Pellicer tendrá que buscar alternativas. “Lo normal es que vuelva Galilea por el sancionado Montero. No me extrañaría que entrara Brasanac en el centro del campo y vamos a ver Joaquín Muñoz, que vuelve después de dos semanas lesionado”, aventura Guerrero.

También ha introducido variantes Antonio Hidalgo ante la baja de Mella, una ausencia que entiende, aunque tenía sentimientos encontrados. “La vida va de adaptarse, le deseamos lo mejor a David porque es una situación que pasa pocas veces en la vida. Intentaremos reinventarnos y ver lo que mejor se ajusta en cada momento. Deseamos que vuelva lo antes posible en cuanto al éxito alargado que eso supone. Va a disfrutar de una experiencia importante y nos alegramos. (...) Eso no quita que esta situación sea complicada por el calendario”, decía después del Huesca.

Contra el Eibar, el primer partido que se perdió Mella, optó por darle su primera titularidad a Stoichkov, aunque por detrás de Mulattieri. Luismi Cruz cambió de banda, pasando a ejercer a pierna natural, por la izquierda. Mientras, en el empate con el Almería el técnico catalán introdujo un cambio con respecto a Ipurua y dio entrada a Charlie Patiño por Stoichkov. Colocó hasta a tres futbolistas por dentro para tratar de contener el poderío del plantel indálico en ataque. Yeremay empezó jugando en posiciones más interiores, pero acabó pegado a la banda izquierda. Contra el Málaga Hidalgo puede volver a darle una vuelta de tuerca a su once en la tercera ausencia consecutiva de Mella. Aunque el Dépor ha puntuado en las dos anteriores citas sí que nota la baja del jugador de Espasande y sufre en sus carnes lo que supone que no se pare la Segunda y haya una competición mundialista, aunque en categorías inferiores, que suponga perder a futbolistas muy valiosos.

Lo sufren en sus carnes Dépor y Málaga, pero no son los únicos. Esta circunstancia también la padece el Getafe con Adrián Liso, al que trató de retener de la llamada del combinado nacional. Y es que aunque Primera División para durante las ventanas de las selecciones, no lo hace en el caso de torneos de los combinados de categorías inferiores. Y es que aunque Primera División para durante las ventanas de las selecciones, no lo hace en el caso de torneos de los combinados de categorías inferiores “No lo entiendo, a equipos como el Castilla a los que le quitan cinco titulares... no sé cómo la FIFA y la UEFA lo permiten. Nos negamos en un principio, pero la RFEF nos contestó amenazando con que nos podían quitar puntos y tal. Y como no quiero más líos, accedimos, pero a regañadientes. Estamos encantados de que los jugadores del Getafe vayan, pero en fechas de selecciones, no ahora. Escribimos diciendo que no iba a ir y a los tres días nos contestaron amenazando”, comentó el presidente Ángel Torres.