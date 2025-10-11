El Dépor despega y deja atrás a los equipos con los que se subió al ascensor

Eddahchouri, durante el Dépor-Almería en Riazor (1-1) Quintana

Tres clubes históricos de Primera y Segunda División más retornaron, junto al Deportivo, al fútbol profesional en la temporada 2024-25, pero es el cuadro coruñés quien mejor ha sabido arrancar su segunda campaña consecutiva en la categoría de plata. Por el contrario, el Málaga ocupa la primera plaza de descenso, el Córdoba apenas tiene un punto de ventaja sobre la quema y el Castellón trata de alejarse de la zona de peligro y engancharse a los puestos de arriba gracias a sus tres triunfos seguidos.

En la campaña 2023-24, se dio la circunstancia de que la Primera RFEF finalizó con el ascenso de cuatro clubes con historia y peso en el fútbol nacional. 103 participaciones en Primera División y 159 en Segunda suman entre Dépor (46 temporadas en la élite y 43 en la categoría de plata), Castellón (11 y 40), Córdoba (9 y 35) y Málaga (37 y 41). Aunque en el caso del cuadro malacitano, sus 20 primeras campañas en la máxima categoría y 31 de las 41 en Segunda fueron como CD Málaga, mientras que las últimas 17 en Primera y las diez últimas en el segundo escalón han sido bajo la denominación actual, Málaga CF.

El Dépor ascendió a Segunda como campeón de la Primera RFEF, el Castellón, como ganador del Grupo 2, mientras que el Córdoba y el Málaga obtuvieron su billete al fútbol profesional en el playoff.

Posiciones consecutivas

La campaña de retorno a una categoría siempre es de adaptación a la nueva competición y curiosamente los cuatro ascendidos desde la Primera RFEF finalizaron la Liga 2024-25 clasificados de manera consecutiva.

El Córdoba fue el que ocupó una posición más alta en la tabla, al ser decimocuarto con 55 puntos, a pesar de que arrancó el curso con el límite salarial más bajo de los cuatro, con 6,102 millones de euros. Cantidad que, tras el mercado de invierno, se elevó hasta los 7,711 millones.

Deportivo, Málaga y Castellón cerraron el curso con 53 puntos cada uno, aunque el conjunto coruñés se hizo con la decimoquinta plaza por el mejor balance goleador, mientras que los andaluces fueron decimosextos y los orelluts, decimoséptimos.

Aunque castellonenses y malacitanos fueron quienes arrancaron mejor la competición, al final el Dépor fue quien certificó antes la permanencia, ya que aseguró su continuidad en la categoría cuando aún restaban cuatro jornadas por disputarse.

El Deportivo fue el ascendido que contó con un mayor límite salarial, tanto en el inicio de la campaña 2024-25, con 13,451 millones de euros, como tras el mercado de invierno (14,678). La entidad blanquiazul dispuso del tercer mayor tope de Segunda, solo superado por el Cádiz (18,844 en septiembre de 2024 y 17,669 en febrero de 2025) y el Elche (14,992 al iniciar el curso y 16,016 tras el cierre del mercado invernal).

El Málaga comenzó la competición con un tope para su plantilla de 9,816 millones, aunque la cantidad se incrementó hasta los 11,840 en febrero. El Castellón, por su parte, arrancó con un límite salarial de 8,269 millones y finalizó con 8,539.

El Deportivo ha visto reducido su tope salarial en casi tres millones en la presente temporada, mientras que Málaga, Castellón y Córdoba lo han incrementado de manera importante, circunstancia que, en principio, ha equilibrado sus fuerzas en Segunda.

El club coruñés ha pasado a contar con el octavo tope para armar su plantilla durante la temporada 2025-26 con 11,490 millones de euros.

El Málaga ha adelantado a los herculinos con un límite de 11,718 millones de euros, mientras que el del Castellón alcanza los 11,334 y el del Córdoba es de 10,092 millones.

De los cuatro históricos que retornaron juntos a la Segunda División, solo el conjunto deportivista apostó por el relevo en el banquillo el pasado verano. El Dépor descartó renovar a Óscar Gilsanz en su cargo y contrató a Antonio Hidalgo. Sergio Pellicer continuó en el Málaga, Iván Ania siguió al frente del Córdoba, mientras que el Castellón inició la temporada 2025-26 con Johan Plat en el banquillo. Pero tras la quinta jornada, decidió destituir al neerlandés y contratar a Pablo Hernández, ya que en aquel momento los blanquinegros ocupaban el antepenúltimo puesto de la clasificación con solo dos puntos y estaban descolgados a dos de la permanencia.

Una marcha más

A pesar de que, sobre el tapete, las fuerzas entre los cuatro equipos históricos están más equilibradas esta temporada, el Deportivo ha comenzado la Liga 2025-26 con una marcha más que sus compañeros de ascenso. La escuadra de Antonio Hidalgo se ha movido en los puestos altos de la Liga desde la primera cita y lidera la competición desde la sexta jornada. El equipo coruñés es el único que se mantiene invicto en las dos principales categorías del fútbol español, con cuatro victorias y cuatro empates. 16 puntos que permiten a los blanquiazules comandar la Segunda División, junto con el Cádiz, pero con un mejor balance goleador para la escuadra herculina.

Quien peor lo está pasando es precisamente el próximo rival del bloque coruñés, el Málaga. El cuadro andaluz abrió la temporada con dos victorias y dos empates, un registro que le aupó a la sexta plaza, la última que permite disputar el playoff de ascenso. Sin embargo, la escuadra malacitana ha entrado en barrena en el último mes de competición, en el que ha encadenado cuatro derrotas consecutivas que le han hecho caer hasta la decimonovena posición, la primera de la zona de descenso a Primera RFEF.

El Castellón, por su parte, ha despegado desde que Pablo Hernández ha tomado las riendas de la plantilla. Mientras que tras la quinta cita del curso liguero estaba instalado en el puesto 20 con dos puntos de quince posibles, los orelluts han firmado un pleno de tres triunfos con su nuevo técnico, lo que les ha llevado a dar un salto hasta la undécima plaza, abrir un hueco de tres puntos con el descenso y acercarse a dos del playoff, que marca el Huesca.

En una situación similar a la del Málaga se encuentra el Córdoba, que transita por la zona baja desde que la temporada se puso en marcha.

Cuatro jornadas tardó el conjunto blanquiverde en enfundarse su primera victoria. Fue contra el Castellón (2-1), después de haber estrenado el curso con dos derrotas seguidas y un empate en Valladolid.

Tras el triunfo contra los orelluts, los de Iván Ania perdieron en Andorra (3-1) y empataron ante el Racing (2-2) y la Real Sociedad B (1-1) antes de ganar de nuevo. En esa ocasión, en Zaragoza (0-1). Los cordobeses son decimoquintos, a un punto del descenso.

Dépor, Castellón, Málaga y Córdoba volvieron juntos al fútbol profesional, pero tras una primera campaña de adaptación a la categoría, el proyecto coruñés es el que pinta mejor en este segundo curso seguido en la categoría de plata.