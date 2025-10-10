Quagliata, duda hasta última hora para el Málaga-Deportivo

Quagliata, en el Deportivo-Almería de la última jornada QUINTANA

Estará desesperado Antonio Hidalgo porque llegue cuanto antes el Málaga-Deportivo. De lo contrario, es posible que no tenga futbolistas con los que presentarse al encuentro. Después de una semana complicada en forma de problemas físicos con la guinda de la baja de larga duración de Ximo Navarro, antes de emprender el viaje a tierras andaluzas ha aparecido un nuevo contratiempo: Quagliata es duda.

El lateral italiano no pudo entrenarse con normalidad en la última sesión en Abegondo y estará entre algodones hasta última hora para ver si puede estar presente en La Rosaleda. Como es habitual, el club deportivista no ha especificado el motivo de haberse ejercitado a menor ritmo, por lo que su presencia frente al cuadro de Pellicer dependerá de sus sensaciones en el último entrenamiento, fijado para este sábado ya en Málaga.

Un fijo

Quagliata empezó la temporada en el banquillo, pero con el paso de las jornadas le ha ganado la pelea por el lateral izquierdo a Sergio Escudero y se ha convertido en una pieza más que fiable en la línea de cobertura de Antonio Hidalgo. Es precisamente ahí donde se concentran la mayoría de problemas, ya que para este encuentro el técnico no podrá contar con Noubi, concentrado con Bélgica sub-21, ni el propio Ximo Navarro.