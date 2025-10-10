No son solo los títulos: El dato que mantiene al Deportivo entre la nobleza del fútbol español

Tristán, celebrando un gol en un partido ante el Barcelona en Riazor en la temporada 2000-01 Redacción DXT Campeón

El Deportivo ha vuelto a salir a la palestra en las redes sociales, y esta vez no solo por su gran inicio de temporada en Segunda División, donde se mantiene líder por tercera semana consecutiva, sino por su peso y su huella en la historia del fútbol español. Más allá de los siete títulos que luce el equipo coruñés en sus vitrinas, su legado hace imposible olvidar todo lo que consiguió aquel equipo de finales de los 90 y principios de los 2000 y que más de veinte años después hace que continúe presente en todas las estadísticas.

Una reciente imagen publicada por la cuenta ‘SAG Fútbol’ en X, refleja la presencia de los clubes españoles en el top 3 de las clasificaciones de Primera División, y sitúa al Deportivo en el sexto lugar. El cuadro blanquiazul aparece con diez participaciones en el podio liguero: un título, cinco subcampeonatos y cuatro terceros puestos.

Unas cifras al alcance de muy pocos, ya que solamente cinco equipos, de los cuales tres nunca han bajado a Segunda y los otros dos llevan más de 20 años consecutivos en Primera, lograr superar sus datos: Real Madrid (72), Barcelona (69), Atlético de Madrid (41), Athletic Club (25) y Valencia (22). En esa clasificación, el Deportivo supera a entidades como Sevilla (9), Real Sociedad (7), Real Zaragoza (5) o Espanyol (4), todos con más campañas que los deportivistas en la élite. El dato sorprende todavía más al recordar que el Dépor lleva siete años lejos de la máxima categoría del fútbol español, de los cuales cuatro los ha pasado en el barro de la Primera RFEF.

A pesar de esto, gracias a su masa social, que continuó batiendo récords de socios independientemente de la situación del club, nunca han caído en el olvido. El Deportivo, en este momento único equipo invicto de todos los que forman la Primera y Segunda División, sigue dando de que hablar y acaparando titulares. No solo por su gran arranque liguero, sino también gracias a figuras como la de Yeremay Hernández, ya que su talento ha traspasado todas las fronteras. Pero si toca remontarse años atrás y pararse a mirar datos históricos, su escudo figurará siempre entre los clubes históricos del fútbol español.