Juanfran: “Si me enfrentase a Yeremay le pediría que, por favor, se cambiara de banda”

Juanfran Moreno (Madrid, 1988) vistió las camisetas de Deportivo y Málaga a lo largo de su extensa carrera como futbolista profesional. Gallegos y andaluces se enfrentan este domingo a las 21.00 horas en un partido en el que no tiene “ninguna duda“ de a quién apoyará. Sigue ligado al mundo del fútbol, es agente de jugadores y reconoce que la continuidad de Yeremay en el Dépor, un caso extraordinario en el fútbol actual, le dejó “sorprendido“.

¿Cómo es su vida como agente de jugadores?

Muy parecida a cuando era jugador, la diferencia es que no entreno por las mañanas. La mayor parte del trabajo es cuando el jugador no entrena, que es por la tarde, que es cuando estás en contacto con él. Yo soy bastante pesado. Me gusta hablar con ellos, al final te hacen sentir que eres partícipe y disfrutas también del camino junto a ellos. Por la mañana, durante la temporada vas manteniendo relación con los clubes y poco más.

¿Echa mucho de menos los terrenos de juego?

Nada, nada. La vida que tengo ahora es maravillosa, siempre lo digo. Yo me retiré cuando quería, cuando mi cuerpo ya no estaba para jugar como yo quería, al máximo nivel. Decidí yo retirarme y el fútbol no me retiró, que eso es lo peor que le puede pasar a un futbolista.

¿Cómo ve a Bouldini en el Granada?

Bueno, tuvo la desgracia de la lesión. El equipo ha levantado el vuelo y yo creo que cuando entre va a ser una temporada importante para él. Es un jugador que le viene estupendo al Granada.

¿Le ha sorprendido la continuidad de Yeremay?

Me ha sorprendido y agradado muchísimo. La decisión de un chaval joven, con muchísima coherencia y sensatez. Me hablan genial de él, del entorno y de su representante. Creo que es una de esas decisiones que es para ponerse a los chicos jóvenes. Hay que tener esa paciencia. Yeremay va a llegar a donde él quiera y va a ser jugador de selección española, pero va dando los pasos adecuados. Le felicito por la decisión tan buena que ha tomado.

¿Por qué cree que ha optado por quedarse?

Porque tiene ese sentimiento de pertenencia a A Coruña, aunque no sea de ahí. Él entiende que es el mejor sitio para seguir creciendo y mejorando. Y seguramente que las ofertas que tuviera económicamente serían estratosféricas, pero quizás no le daban ese entorno. A mí me parece muy bien, porque puede perfectamente subir con el Deportivo y jugar en Primera División.

¿El mejor Juanfran pararía a Yeremay?

No. Pediría que por favor se cambiara de banda. Ahora que ya estoy retirado te lo puedo decir, a mí no me gustaba defender ni lo más mínimo. Es de esos jugadores que, cuando te enfrentas a él, estás deseando que acabe el partido.

¿Cómo ve al Dépor esta temporada?

Han armado un equipo de chicos jóvenes que corren con muchísima hambre. Es un bloque muy fuerte, desde atrás hacia adelante. Es un año en el que hay que ilusionarse, pero con los pies en el suelo. Hay cuatro o cinco jugadores en la categoría muy buenos. Mario Soriano, Luismi, Mella, Yeremay y Zaka están un punto por encima de la categoría.

¿Es el año del ascenso?

En octubre creo que hay que mantener la calma, pero está claro que los cimientos de este proyecto son fuertes. Luego pasan mil cosas, puede haber lesiones, puede haber desgracias... entonces, poner la etiqueta de ascenso es peligroso. Como deportivista que soy veo al Deportivo con ilusión de volver a verlo en Primera, que es lo que se merece la afición.

Jugó en el Dépor y Málaga, ¿con quién va el domingo?

No tengo ninguna duda. Yo respeto y le deseo lo mejor al Málaga. Estuve allí unos meses y fueron fantásticos, pero el Deportivo ha sido el club que más me ha marcado mi carrera.

No coincidió con Sergio Pellicer por poco

Sí, yo ya me había ido cuando él llegó. Creo que es un entrenador que lo ha hecho muybien. Es verdad que ahora llevan una serie de partidos que los resultados no acompañan, pero creo que es un entrenador que ha hecho mucho por el Málaga. Consiguió armar un bloque de chicos jóvenes y crear patrimonio. No lo conozco personalmente, pero me gustaría conocerlo.

Descendió con los dos equipos

La del Málaga no me la apunto. Cuando me voy del Málaga el equipo estaba a seis puntos de salir del descenso. Como no me dejaron la oportunidad de luchar y trabajar para intentar salir de esa situación, no me la apunto. La del Deportivo sí que fue una desgracia, porque era el momento de dar un paso adelante y dimos dos atrás.

¿Salió mal del Málaga?

Tenía 33 años y estaba en un punto en el que ni quería ni tenía la necesidad de aguantar cualquier cosa, la verdad. Y cuando veo que no me siento bien, decido retirarme. En noviembre decido retirarme, pero da la casualidad de que en medio de la cabalgata de Reyes, me llama Álvaro Cervera para fichar por el Oviedo. Y a mi mujer y a mí nos hacía mucha ilusión volver a vivir en el norte de España, por lo bien que habíamos estado en A Coruña. No jugué y acabé ingresado en un hospital casi muriéndome por un riñón. No salió bien el regreso a España después de Turquía.

Conoce de primera mano la lesión de Ximo Navarro...

Si se ha roto el tendón es una lesión grave. Puede necesitar cirugía, no siempre es obligatorio, pero es verdad que yo por ejemplo la necesité. Es una lesión incómoda y te para muchos meses. Entiendo que haya preocupación. Ximo es un tío duro y fuerte y se ha hecho un nombre en el Dépor. Está jugando en Segunda, pero podría jugar en diez equipos de Primera.

¿Son clubes similares Málaga y Dépor?

Sí. Son dos sitios que siempre recomiendo a los jugadores porque vas a jugar en un contexto que va a ser inolvidable para ti. No es lo mismo jugar en una Rosaleda o un Riazor lleno, que jugar en un campo en el que la mitad de la afición es de otro equipo. Son sitios que te quedan marcados.

¿Es más difícil salir de las dinámicas negativas en esos clubes?

No es lo mismo ponerte una camiseta en la que estás fallando a 20.000 personas en el fin de semana, que la que fallas a 5.000. Evidentemente el jugador, aunque sea profesional, siente la presión y se va para casa jodido y convive con la ansiedad o el no dormir. Hay muchos jugadores que bajo presión no rinden igual, entonces ese es el problema. Todo tiene su punto bueno y malo.

¿Puede jugar el Dépor con la ansiedad de La Rosaleda?

Para mí es peor encontrarte al Málaga herido que al Málaga que va ganando, ganando y ganando. Ahora van a ir con el culo apretado. Los niños son rápidos y no les da miedo la presión. Me parece un equipo que tiene jugadorazos en lo individual y que, por circunstancias o errores marcados, está en una mala dinámica de resultados.

Jugó en el Dépor la última vez que el club estuvo en Primera ¿Le quitaría un peso de encima un ascenso?

Bueno, yo me alegraría, mucho. No sé si un peso de encima, no sé el sentimiento cómo explicarlo. Es un club que apetece verlo en Primera porque es uno de esos estadios bonitos, representativos, con historia... el ascenso me haría muy, muy, muy feliz, a mi y a mi familia. Mi niña nació a 200 metros del estadio. Terminé el partido contra Osasuna, que ganamos 2-0 en Riazor, y me fui a dormir al hospital. Nunca me voy a olvidar de ese día.