Hidalgo buscará en casa la solución a la baja de Ximo: "Debemos centrarnos en los que tenemos aquí"

Antonio Hidalgo, durante el último encuentro en Riazor ante el Huesca QUINTANA

Antonio Hidalgo no oculta que la baja de Ximo Navarro es una complicación importante para el Deportivo, pero se centra encontrar soluciones en casa. El técnico pone en alerta al equipo para el duelo con el Málaga a pesar del mal inicio del cuadro andaluz. Conoce bien La Rosaleda y sabe que espera un encuentro duro:

Ximo Navarro: “Estaba rindiendo a un gran nivel. Es cierto que no pudo hacer la pretemporada entera por alguna pequeña lesión y ahora le viene esta, en un momento en el que estaba bien. Va a estar varios meses fuera del terreno de juego y toca animarlo, que se recupere lo antes posible y que vuelva más fuerte. Es uno de los capitanes, lleva tiempo aquí, conoce la casa. Hay que estar cerca de él, lo animaremos y haremos que vuelva con más fuerza".

Bajas: “Es la realidad de un entrenador. Hay que afrontar situaciones como vienen. Durante el año sabemos que hay días que las bajas se acumulan. Para eso está la gente de recambio que tiene ganas de participar, nos aportarán muchísimo”.

Matizar el equipo: “Hay una idea principal y todo tiene sus matices. Los perfiles no son iguales y siempre hay un rival enfrente. Tenemos que ir adaptándonos a los perfiles, a esas relaciones, sobre todo a los jugadores que juegan en el mismo costado, e ir ajustando”.

Ximo Navarro se lamenta tras su lesión: "Es un golpe fuerte en este momento" Más información

Solución, en casa: “Hay que centrarse en los que estamos aquí. Esperamos a Lucas Noubi de la selección, Mella volverá pronto... serán dos efectivos más. Tenemos a la cantera, que para eso trabajamos en ella”.

Loureiro: “Es una cuestión de número. Él hará lo que le pidamos, pero es una cuestión de número. Tendrá que ocupar una zona del campo que no viene participando tanto ahora, pero que conoce perfectamente. Cuando tengamos más variantes miraremos lo que nos interesa".

Comas: "Les hablo mucho a los jugadores de estar alerta, estar preparados. Arnau ha estado trabajado muy bien con el grupo, esperando su oportunidad. Ahora que le va a llegar hay que tenerlo concentrado, sabiendo su calidad y lo buen jugador que es. Cuando tienes rodaje de minutos es más sencillo, pero estamos encantados con él, seguro que rinde a gran nivel".

Solución: "Al final tienes que ir adaptándote a las posiciones, a los jugadores, a esas relaciones. Y eso es un proceso. No tienes una pretemporada para ir probando. Vamos a ir viendo durante la competición los diferentes matices para irnos adaptando".

Mal inicio del Málaga: "Por eso tenemos que valorar mucho cómo está compitiendo nuestro equipo. He estado allí varios años y sé que van a empujar mucho. En momentos de necesidad, La Rosaleda siempre responde. Tienen un gran entrenador, tiene un trabajo y un bagaje desde que está allí muy bueno, dando matices y sacando chicos de la cantera. Será un partido igualado que se va a decidir por la atención a los detalles".

Tener en cuenta el ambiente: “Como entrenador tenemos que valorar todos los escenarios. Cuando van a apretar más, menos… pero lo que tengo claro es que es un estadio que empuja muchísimo. Veremos cómo funciona el encuentro. Tenemos un plan que intentaremos llevar a cabo independientemente del ambiente. Lo que tengo claro es que ellos van a salir con todo, van a ir a muerte desde el primer minuto, nos van a poner en apuros y se verá un partido muy competido con dos equipos que van a por la victoria desde el primer minuto”.

Igualado: “Esto es la Segunda División. Cualquier equipo, sobre todo al principio, cuando las diferencias no son muy grandes… arriba estamos en tres o cuatro puntos, abajo igual… todo se iguala muchísimo. Esto va de detalles, estar concentrado siempre al mil por mil, competir al máximo y saber sufrir sin bajar un milímetro”.

Mella y España ya conocen su rival de cuartos en el Mundial sub-20 Más información

Canteranos: "Han estado Teijo, Fabi, Mané, Bil… van viniendo jugadores, también Kike… vamos viendo jugadores que nos van interesando. Samu hizo gran pretemporada y está listo para ayudarnos en cualquier momento. Y luego es cuestión de ir viendo a los jugadores del filial que nos pueden ayudar”.

Baja de Mella: "Echo mucho de menos a David, pero por cómo es, por la alegría que transmite. A partir de ahí, está haciendo un gran Mundial, disfrutando de experiencia única. Después de Eibar dije que nos habían faltado piernas, pero tres días después dije que no solo se resumía por eso. Seguro que podíamos mejorar algo en lo táctico. David tiene muchas piernas, amenaza constantemente y es un efectivo que nos da muchísimo.

Poca paciencia con los entrenadores: “Jornada 8, no sé las que van en Primera… y compañeros ya han tenido que salir de su club. 8 de 42. Eso habla de la inmediatez de los proyectos, también en la sociedad. Todo demanda velocidad, todo se magnifica y es así en todos los sitios”.

José Ángel: “Al final del partido lo vi muy contento. Cinco meses de sufrimiento cuando estás fuera, sobre todo ya cuando vas cumpliendo cierta edad, que cuesta más volver. A partir de ahí, intentar integrarlo poco a poco, cuando son jugadores de tanta experiencia, sabiendo su rol, estamos encantados de tenerlo, porque es el jugador que siempre aporta su parte de experiencia que siempre es bueno tenerlo”.