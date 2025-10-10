Charlie Patiño, durante el último partido del Deportivo en la Copa ante el Ourense CF FERNANDO FERNÁNDEZ

Poco a poco se va consolidando el calendario del Dépor en esta primera mitad de temporada. Este viernes se ha conocido el horario de la jornada 13 de Segunda, en la que el equipo blanquiazul viajará a León para medirse a la Cultural Leonesa, y también la fecha y la hora para el estreno en una nueva edición de la Copa del Rey con ese UD Sámano-Deportivo.

A finales de mes echa a andar el torneo del KO y el conjunto coruñés lo hará al final de esa primera jornada. El encuentro con el equipo cántabro ha quedado fijado para el jueves 30 de octubre a las 21.00 horas.

Joseba Fernández, presidente de la UD Sámano: "Que nos visite el Deportivo es el mayor hito de nuestras vidas" Más información

El encuentro tiene también ya localización. Y son buenas noticias para el Deportivo. Como confirmó el presidente de la UD Sámano, Joseba Fernández, a DXT Campeón, el club cántabro ha decidido dejar su campo habitual, el Vallegón de hierba sintética, y ha elegido para este duelo el Municipal de Riomar, de césped natural y con pistas de atletismo.

Será interesante ver cómo gestiona el Dépor esa semana de competición, ya que unos días después tiene que visitar al Zaragoza (domingo 2 de noviembre, 21.00 horas). Hay opciones de que la expedición blanquiazul no regrese a A Coruña entre el duelo copero y el enfrentamiento con el conjunto maño.