El Deportivo volverá a la jornada de sábado para recibir a la Cultural Leonesa: fecha y hora del partido

Partido entre el Dépor y la Cultural Leonesa en noviembre de 2022 en Riazor Quintana

LaLiga ha dado a conocer en la mañana de este viernes los horarios correspondientes a la jornada 13 de Segunda División. El Deportivo visita La Rosaleda este domingo a las 21.00 horas, un partido que desencadenará una racha de cuatro jornadas consecutivas jugando el último día del fin de semana para los de Antonio Hidalgo. Tras el duelo ante el Málaga, les toca acudir a El Sardinero (18.30 horas), recibir al Valladolid en Riazor (21.00 horas) y medirse al Zaragoza (21.00 horas) en en el Ibercaja Estadio, debido a que La Romareda se encuentra en obras de cara al Mundial 2030.

El próximo 8 de noviembre el equipo blanquiazul volverá a la jornada de sábado y recibirá a la Cultural y Deportiva Leonesa a las 18.30 horas en Riazor. Desde el inicio de la competición, el conjunto recién ascendido a la categoría de plata y dirigido por Cuco Ziganda ha cosechado cuatro derrotas, dos empates y dos victorias y se encuentra actualmente en puestos de descenso a Primera RFEF. Además, este encuentro supondrá la vuelta a A Coruña de Luis Chacón, cedido en el equipo leonés, aunque no podrá jugar debido a la ‘cláusula del miedo’. También regresarán algunos exdeportivistas como Quique Fornos o Bicho.