Ximo Navarro se rompe: tiene afectado el tendón proximal de la musculatura isquiotibial

Las malas noticias se le acumulan al Deportivo en forma de lesiones y la última es de las que duelen. El parte médico confirmó los peores presagios con Ximo Navarro, que ante el Almería se rompió. Después de varios días a la espera del diagnóstico definitivo, el lateral presenta una lesión muscular en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda.

Por supuesto, Ximo no jugará este domingo ante el Málaga. El problema es que Antonio Hidalgo puede que tenga que olvidarse de él durante un tiempo prolongado. El club blanquiazul no ha facilitado los plazos de recuperación y se ha limitado a informar de que iniciará "tratamiento médico y de fisioterapia", pero es muy probable que se ausente más de un mes.

Hay que tener en cuenta, más allá de la gravedad de esta lesión en sí, que Ximo Navarro viene de estar parado prácticamente toda la pretemporada por otro problema muscular. El andaluz apenas pudo realizar preparación después de que en los primeros entrenamientos del verano sufriera unas molestias que lo dejaron KO hasta la primera jornada de Liga en Granada.

Alternativas para Málaga

El primer rompecabezas que Antonio Hidalgo tendrá que solventar será este domingo en Málaga. No contará con Ximo, pero tampoco con Lucas Noubi, citado por Bélgica sub-21. La opción más lógica para tener que tocar lo menos posible es la de desplazar a Miguel Loureiro al lateral y dar entrada a Arnau Comas, replicando el flanco derecho de la zaga durante las tres primeras jornadas de Liga.

También sin Mella, cualquier otra alternativa pasaría por apostar por algún canterano. Además de Samu Fernández y Damián Canedo, habituales desde la pretemporada, esta semana se ha incorporado a la dinámica del primer equipo el lateral derecho Quique Teijo.