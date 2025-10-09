Mi cuenta

Dépor

Ximo Navarro se lamenta tras su lesión: "Es un golpe fuerte en este momento"

El lateral asume su tiempo de recuperación y espera volver "igual de bien que siempre"

Sergio Baltar
09/10/2025 16:43
Ximo Navarro, consolado por Antonio Hidalgo mientras se retira lesionado
QUINTANA

Antonio Hidalgo tendrá que replantearse la configuración de su defensa más allá de los problemas inmediatos con los que acudirá a La Rosaleda. La lesión de Ximo Navarro es importante y las posibilidades de que tenga que estar en el dique seco hasta 2026 son altas. De hecho, el lateral ya ha enviado un mensaje en redes sociales que refleja la seriedad de la situación.

"Esta lesión es un golpe fuerte para mí en este momento, pero confío en poder volver igual de bien que siempre, muchas gracias a todos por los mensajes recibidos", apuntó en su cuenta de Twitter el lateral deportivista.

No será la primera vez que tenga que perderse varios meses de competición con la camiseta blanquiazul. El año del ascenso, Ximo Navarro apenas pudo jugar durante la primera vuelta al encadenar varias lesiones musculares.

