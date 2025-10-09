Mulattieri: "Si puedo marcar mejor, pero estoy aquí para trabajar por el equipo"

Mulattieri, durante el partido ante el Eibar Fernando Fernández

Al delantero del Deportivo Samuele Mulattieri no le preocupa llevar solo un gol, disfruta de su titularidad y reconoce que su objetivo primordial es trabajar para el equipo. El atacante también compartió sus primeros minutos con Eddahchouri sobre el césped ante el Almería, una fórmula que no le desagrada:

Falta de gol: "Lo más importante es trabajar para el equipo. Si puedo marcar gol mejor, pero estoy aquí para trabajar por el equipo. Eso es lo más importante y luego afrontar los partidos de la mejor manera posible".

Lo que pide Antonio Hidalgo: "Al igual que al resto de mis compañeros, dar lo mejor de mi mismo, con agresividad y luchar cada balón".

Doble punta de ataque con Eddahchouri: "Me encontré bien con él. Pero también lo estoy como atacante único o con un mediapunta que me ayude por detrás. En diferentes circunstancias el me encuentro cómodo".

Problema de bajas (Mella, Ximo, Noubi): "Me encuentro muy cómodo con Mella, pero también con el resto. Lo más importante es poder trabajar, sentirse bien y aunque haya bajas, seguro que los que jueguen lo harán tan bien como los que no están".

Sobre el Málaga: "Será un partido difícil, ante un equipo histórico y fuerte y en un gran ambiente. Aun así, estamos preparados para afrontar el encuentro con las mejores garantías"

Riazor: "Siento ese calor en Riazor cuando jugamos. Es algo muy bonito que nos obliga y exige a darlo todo para responder ante ese ambiente tan bonito"

Adaptación a la ciudad: "Me encuentro bien, la ciudad me encanta, el que esté al lado del mar. Se dan todas las circunstancias para que me encuentre cómodo y estar lo mejor posible".