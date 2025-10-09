Mella y España ya conocen su rival de cuartos en el Mundial sub-20

David Mella con la selección sub-20 RFEF

Mientras Antonio Hidalgo y todo el deportivismo sigue contando las horas para volver a contar con David Mella, el extremo blanquiazul y la selección española continúan conociendo su camino en la búsqueda de la gloria en el Mundial sub-20. Después de dejar en el camino a Ucrania el pasado martes, España ya conoce a su rival para la eliminatoria de cuartos de final, en la que se medirá a Colombia.

El combinado cafetero avanzó a la siguiente ronda tras imponerse con claridad a Sudáfrica por 3-1. El encuentro tendrá lugar este sábado a partir de las 22.00 horas (horario peninsular), lo que descarta directamente a Mella para el encuentro del domingo en La Rosaleda ante el Málaga. Será el tercer partido que el de Teo se pierda con el Dépor.

México o Argentina en semis

España tiene ya también definido el camino por su lado del cuadro en caso de vencer a Colombia y lograr el pase a semifinales. Allí se encontraría con Argentina o México, equipo al que ya se enfrentó en la fase de grupos en un duelo que terminó en tablas (2-2).

Ese encuentro por un puesto en la gran final está fijado para el próximo miércoles 15 de octubre, lo que aumentaría las posibilidades de que Mella se perdiera también el partido de la próxima jornada frente al Racing de Santander. Si España cae este sábado frente a Colombia, la intención es que el canterano esté en El Sardinero.