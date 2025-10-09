La media inglesa, una garantía de ascenso a la que se abona el Deportivo

Patiño, robando el balón en el Deportivo-Almería Quintana

“Estoy muy contento por el sufrimiento porque esto va de sufrir. Hay que competir contra todo el mundo. Un punto, seguir sumando que es lo importante". Con estas palabras, Antonio Hidalgo resumía su sentir tras el choque del Deportivo en Ipurua, hace algo más de diez días. El cuadro deportivista había perdido la victoria en el tiempo añadido con el empate postrero del Eibar, pero el preparador evitó la combustión. En un momento de decepción, templanza.

Hidalgo quiso darle valor a sacar algo positivo de una compleja visita a un equipo que lo había ganado como local, en una referencia indirecta a la constancia que volvió a tocar el pasado sábado en A Coruña. Entonces, tras el 1-1 cosechado en casa, el preparador mostró su desencanto por no haber podido vencer contra el Almería. Pero, a la vez, no quiso dar por malo un nuevo punto porque “esto va de sumar”.

Contra el cuadro almeriense, su equipo había perdido la oportunidad de encadenar tres victorias consecutivas en Riazor, algo que no logra desde el invierno del 2024, cuando logró cinco triunfos continuados en su hogar para despegar definitivamente hacia el ascenso que llegaría en primavera. Sin embargo, con el agridulce empate, el conjunto deportivista no solo se mantenía en el liderato y su condición de invicto, sino que alcanzaba los 16 puntos en ocho jornadas. Dos puntos por encuentro.

La cifra redonda coincide con la fórmula de la media inglesa, ese concepto tan asentado en la cultura futbolística española desde mediados del siglo pasado para ensalzar la regularidad de los equipos británicos, capaces de ganar en casa y empatar fuera.

Las bajas en el Dépor obligan a recomponer la defensa de cara al Málaga Más información

El modelo perdió valor con la revaluación de la victoria con tres puntos en vez de los dos que se otorgaban históricamente. Pero, a día de hoy, sigue siendo sinónimo de celebrar. Porque, en Segunda División, alcanzar esa cadencia de puntuación es garantía de éxito.

Así ha sido en la categoría de plata durante las últimas quince temporadas. Desde que en la campaña 2010-11 se instalase el actual formato de dos ascensos directos y una tercera plaza dilucidada en el playoff, alcanzar 84 puntos en liga -dos por las 42 jornadas- equivale a obtener una plaza en Primera División… salvo en la temporada 2011-12.

El año del gran Dépor

En aquel curso, el Deportivo de José Luis Oltra tuvo que acabar consiguiendo el récord de puntos de la categoría, 91, para alcanzar el primer puesto de la tabla. Por detrás le perseguía el Celta, que finalizó con 85 unidades, una cifra superior a la media inglesa y que, por tanto, no hubiese permitido al tercer clasificado ascender alcanzando esa meta de 84. De hecho, el Real Valladolid se quedó muy cerca: hizo 82. Evidentemente, no le valieron y tuvo que pasar por el purgatorio de las eliminatorias ante el Córdoba (3-0 en el global) y el Alcorcón (2-1) para acompañar a los dos conjuntos gallegos de vuelta a la élite.

Salvando aquel curso con tres grandes dominadores en la categoría, en las catorce temporadas restantes disputadas hasta la fecha, la media inglesa hubiese servido siempre para finalizar en primera posición o, al menos, como subcampeón. Para ascender, al fin y al cabo.

De hecho, el único segundo clasificado capaz de alcanzar esa media de dos puntos por jornada fue el propio Celta. Ni el Rayo Vallecano de Sandoval. Ni el Villarreal de Marcelino. Ni el Deportivo de Fernando Vázquez. Ni el Sporting de Abelardo. Ni el Granada de Diego Martínez. Ninguno de esos equipos subcampeones alcanzaron la media inglesa, aunque tampoco lo necesitaron para ascender.

Lo mismo sucedió con el Huesca de Míchel, el Valladolid de Sergio González o el Mallorca de Luis García Plaza, al igual que con los tres últimos equipos que celebraron el salto de categoría como segundos: Las Palmas con García Pimienta, Valladolid con Pezzolano y Elche con Sarabia.

Si ser subcampeón con la fórmula (y sus variantes) de victoria en casa y empate fuera es una rara avis, tampoco es una frecuencia de puntuación habitual para los campeones. Más allá del citado histórico Deportivo de la 2011-12, solo otros tres primeros clasificados han logrado cerrar el curso con esa media inglesa. Tras el Dépor llegó el Betis de Pepe Mel, con Rubén Castro, Jorge Molina o Dani Ceballos y sus 84 puntos exactos en la 2014-15.

Dos temporadas después, el Levante de Muñiz calcó la puntuación bética para quedar campeón muy por delante del Girona de Machín y del Getafe de Bordalás. Mientras, en el curso 2018-19, Jagoba Arrasate llevó a Osasuna a alcanzar unos sobresalientes 87 puntos, con los que ascendió con relativa solvencia la temporada en la que el Dépor se quedó a las puertas en playoff contra el Mallorca.

Desde entonces, ningún equipo ha logrado en Segunda División cerrar la temporada con una puntuación a ritmo de la media inglesa. Han pasado ya seis temporadas completas, un hecho que ejemplifica lo complejo que es alcanzar una frecuencia de resultados tan regular. Y más, en una categoría extremadamente larga de 42 jornadas.

De este modo, de 30 conjuntos que han ascendido desde ese año 2011, tan solo cinco han conseguido alcanzar los 84 puntos. Es decir, solo un 16,7%. La media inglesa es aval de éxito, pero no es para cualquiera. El Deportivo de Antonio Hidalgo, por el momento, está en camino. Llegar ya es difícil. Mantenerse, todavía más.