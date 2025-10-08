Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Yeremay y Villares, en el once ideal de la octava jornada

El Deportivo es el segundo equipo que más jugadores aporta, solo por detrás del Granada

Bea Arrizado
08/10/2025 18:47
Villares y Chirino en el encuentro entre Dépor y Almería
Villares y Chirino en el encuentro del pasado sábado
Javier Alborés

El empate del Deportivo ante el Almería (1-1) ha permitido a dos jugadores blanquiazules estar presentes en el once ideal de la jornada 8 de la Liga Hypermotion: Yeremay Hernández y Diego Villares.

El gol que puso las tablas en el marcador no dejó a nadie indiferente. Su autor, Yeremay, celebró liberado su diana. No solo por devolver al Deportivo la posibilidad de puntuar en ese encuentro, sino también por volver a ver puerta sin ser de penalti. El canario, que estaba firmando un arranque liguero discreto teniendo en cuenta sus capacidades, volvió a ser él. Fue el mejor por banda y desbordó en varias ocasiones a su pareja de baile, Chirino.

Yeremay celebra su gol ante el Almería

¿Qué quiso decir Yeremay en la celebración de su golazo ante el Almería?

Más información

Le acompaña Diego Villares. El mediocentro trabajó durante los 89 minutos que estuvo sobre el verde de Riazor y se sacrificó por el equipo. Tanto que llegó al tramo final del partido con un cansancio físico notable. Aún así, los seguidores de Segunda División no han pasado por alto el esfuerzo del de Vilalba y, con sus votos, le han dado entrada al once ideal.

Completan el once ideal Edgar Badía (Cultural Leonesa) en portería; Bonini (Almería), Naasei (Granada), Pablo Ramón (Racing de Santander) y Jéremy Mellot (Castellón) en la línea defensiva; Rubén Alcaraz (Granada) e Isma Ruiz (Córdoba) como acompañantes de Villares en el centro del campo y Duk (Leganés) y Álex Sola (Granada) en punta de ataque junto a Yeremay.

