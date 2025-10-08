Yeremay y Villares, en el once ideal de la octava jornada

Villares y Chirino en el encuentro del pasado sábado Javier Alborés

El empate del Deportivo ante el Almería (1-1) ha permitido a dos jugadores blanquiazules estar presentes en el once ideal de la jornada 8 de la Liga Hypermotion: Yeremay Hernández y Diego Villares.

El gol que puso las tablas en el marcador no dejó a nadie indiferente. Su autor, Yeremay, celebró liberado su diana. No solo por devolver al Deportivo la posibilidad de puntuar en ese encuentro, sino también por volver a ver puerta sin ser de penalti. El canario, que estaba firmando un arranque liguero discreto teniendo en cuenta sus capacidades, volvió a ser él. Fue el mejor por banda y desbordó en varias ocasiones a su pareja de baile, Chirino.

Le acompaña Diego Villares. El mediocentro trabajó durante los 89 minutos que estuvo sobre el verde de Riazor y se sacrificó por el equipo. Tanto que llegó al tramo final del partido con un cansancio físico notable. Aún así, los seguidores de Segunda División no han pasado por alto el esfuerzo del de Vilalba y, con sus votos, le han dado entrada al once ideal.

Completan el once ideal Edgar Badía (Cultural Leonesa) en portería; Bonini (Almería), Naasei (Granada), Pablo Ramón (Racing de Santander) y Jéremy Mellot (Castellón) en la línea defensiva; Rubén Alcaraz (Granada) e Isma Ruiz (Córdoba) como acompañantes de Villares en el centro del campo y Duk (Leganés) y Álex Sola (Granada) en punta de ataque junto a Yeremay.