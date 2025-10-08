Oito, protagonista de El Día Después... a mordiscos

Oito, durante el reportaje de El Día Después

"¿Sabes quién abandera la ilusión del Dépor, no?". Ante esta pregunta del reportero de El Día Después, uno podría pensar que la respuesta iba a ser unánime: Yeremay Hernández. Y así lo fue a pesar de que la pregunta se hizo antes del partido ante el Almería y no después de su golazo para empatar el choque. Unánime, que no correcta.

Porque desde hace unos meses, hay un protagonista que ha robado los focos en el Deportivo. Incluso por delante de cualquier jugador. Se trata de Oito, que sigue subiendo peldaños en su escala de la fama y acaba de alcanzar un hito del que no pueden presumir muchos miembros de la plantilla blanquiazul: ser protagonista de un reportaje en El Día Después.

El mítico programa se acercó el pasado sábado a Riazor para seguir las aventuras de uno de los más famosos del panorama futbolístico nacional. Por supuesto, también pidió opinión a los aficionados. "Es el mejor perro del mundo". "Es el amuleto".

El origen del nombre Oito

Durante la pieza, también se reveló el porqué del nombre de la nueva mascota del Dépor. El porqué de llamarse 'Oito': "Como el Dépor tiene siete títulos, simboliza la búsqueda del octavo título", apunta el responsable de custodiar al animal mientras no paran de acercársele seguidores deportivistas como si de un jugador más se tratase.

Y así fue cómo Oito se presentó en sociedad ante toda España a través de las cámaras y el micrófono de El Día Después. Un micrófono que seguramente tenga que pasar por el taller de reparación después de la despedida que le dio el protagonista...