Miguel Loureiro conduce el balón ante Arribas durante el partido contra el Almería Quintana

Miguel Loureiro es uno de los indiscutibles de Antonio Hidalgo, junto con Dani Barcia y Germán Parreño. El defensa cercedense lo ha jugado todo y a pesar de haber llegado en esta campaña al Deportivo ya se ha erigido como uno de los líderes. Formado en la cantera del Bergantiños excompañeros suyos, como el portero Santi Canedo, reconoce que ya apuntaba maneras en sus inicios: “Es un trabajador nato, trabaja bajo la sombra, no necesita tener repercusión y eso es lo que le ha llevado a estar en el Dépor rindiendo como lo está haciendo”, declara. Una de las claves está en que se conoce muy bien. “Es un buen conocedor de sus capacidades, sus fortalezas y debilidades y eso lo hace más inteligente a la hora de competir”, incide.

Canedo tiene claro dónde están los puntos fuertes de Loureiro. “Donde más destaca es a nivel defensivo, no solo por el físico sino por su nivel de activación durante los 90 minutos del partido”, expone.

Otra característica que está entre sus virtudes es la versatilidad en el campo, algo que ya está demostrando con los blanquiazules y de lo que se está beneficiando Antonio Hidalgo: “Es un jugador que puede cumplir en varias demarcaciones y que da bastante juego. Tiene un nivel físico muy alto y gracias a eso Hidalgo lo puede utilizar para rotar y meter de lateral a Ximo”.

Su excompañero en el Huesca y también ex del Dépor, Gerard Valentín, se decanta, con matices, por la posición en la que más destaca. “Donde rinde más, depende de muchos aspectos, pero para mí su mejor posición es como central de tres”, reseña.

Miguel Loureiro y Gerard Valentín, entrenando con el Huesca SD Huesca

Loureiro ya apuntaba maneras con 19 años cuando lo reclutó Luisito, entonces técnico del Pontevedra, que recuerda cómo era aquel defensa, rescatado de las categorías inferiores del Celta. “Véndoo adestrar, souben que ía rematar xogando comigo, e así foi, porque é moi aplicado e bo compañeiro. Fáloche de hai dez anos. Agora mellorou unha barbaridade en todo: a nivel táctico, futbolístico, físico... Eu vía que se quedaba con todo o que lle dicías, e alégrome moito por el”, declara el preparador.

Luisito también puso en valor sus puntos más fuertes, forjados también en cierto modo con el paso de los años y el bagaje que da la experiencia en diferentes escuadras. “Ten unhas condicións físicas innatas, moi boas. Hai futbolistas que se atascan despois de adestrar con futbolistas con talento pero él non se atascou e agora é capaz de xogar nas dúas posicións. Conmigo xogaba máis de lateral ou carrilero e aquí xoga de lateral ou de central. Ten moita máis calidade con balón e na saída do mesmo. Mellorou moito no xogo aéreo, nos duelos individuais sae case sempre gañador, porque é moito rápido e difícil de superar. E se o superas cóllete por segunda vez”, indica.

En esa salida de balón se apoya también Canedo para destacar una de las cualidades de Loureiro, aunque se adorne menos que otros compañeros en esas acciones: “A pesar de no contar con florituras en la salida de balón como puede tener Dani Barcia él también tiene una buena toma de decisiones en ese sentido. Está ahora mismo con una regularidad tremenda y a un muy buen nivel”, aclara.

Más allá del aspecto futbolístico está el plano personal y Valentín desgrana algunos rasgos de su personalidad: “Futbolísticamente yo le llamo falso humilde (risas), porque es muy bueno, pero siempre quiere aparentar ese rol de humilde. Defensivamente es una persona que lo analiza todo. Y tiene unos conceptos muy, muy buenos. Personalmente es igual que con las finanzas, que le apasionan y que es lo que ha estudiado. Es un antisocial cuando quiere (risas)”.

Luisito recuerda cómo fueron sus inicios y su papel. “Fixo a pretempada comigo e xogou o primeiro ano no filial, con ficha del. Fíxoo moi ben, e ese ano debutou comigo en Segunda e xogou sete partidos como titular. Cando rematou a liga, díxenlle á presidenta que había que renovalo. Aí está o pai, que non me deixa mentir: el renovou por poucos cartos. Chamei ao pai e pregunteille se lles facían falta os cartos; díxome que non, e eu quería que o rapaz quedase alí comigo. Sabía que ía triunfar no fútbol, que tiña unha marcha máis. Tiven que tomar unha decisión complicada e darlle a baixa ao capitán, Adrián Gómez, que era un exemplo de persoa e de futbolista, pero eu sabía que Miguel ía ser o titular. Quedou e fixo unha campaña impresionante; foi o ano no que xogamos o playoff a Segunda”, apunta.

Admite que en el mundo del fútbol también es necesaria una pizca de fortuna “A partir de aí a carreira xa a fixo él. No fútbol hai que ter alguén que che bote unha man nun momento determinado; Miguel tívoo, pero despois xa foi todo mérito seu, a base de moito traballo, do cal eu alégrome moito. Como Miguel hai moitos futbolistas que fican polo camiño, e el tivo un golpe de sorte, e a partir de aí fichou polo Córdoba”, aclara.