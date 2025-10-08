La reacción de Miku al golazo de Yeremay: "Tal como te enseñé"

Miku, celebrando un gol con el Deportivo | PATRICIA G. FRAGA

Va quedando algo lejos el sábado, pero los ecos del golazo de Yeremay en el Deportivo-Almería todavía resuenan. Lo hacen para LaLiga, que ha iniciado una votación por ver cuál es el mejor tanto de la jornada entre el suyo y el de Duk, y lo hace por supuesto en las redes sociales, donde la última reacción ha sido la de un viejo conocido del canario: Miku.

El delantero venezolano, que a sus 40 años sigue goleando para Metropolitanos, en la primera división de su país, no dudó en felicitar a Yeremay a través de Instagram respondiendo al post del futbolista blanquiazul con varias fotografías del encuentro: "GOLAZO, enano... tal como te enseñé", apuntaba Miku.

Ambos compartieron vestuario del primer equipo en la temporada 2021-22, en la que Miku completó un buen año a las órdenes de Borja Jiménez, mientras que Yeremay trataba de hacerse un hueco después de ganar la Copa de Campeones y haber debutado ya con el Fabril. Fue el año en el que el canario se estrenó con el Dépor en el partido de Copa ante el UCAM Murcia.