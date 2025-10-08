La reacción de Miku al golazo de Yeremay: "Tal como te enseñé"
El delantero venezolano felicitó al 10 blanquiazul por su tanto ante el Almería
Va quedando algo lejos el sábado, pero los ecos del golazo de Yeremay en el Deportivo-Almería todavía resuenan. Lo hacen para LaLiga, que ha iniciado una votación por ver cuál es el mejor tanto de la jornada entre el suyo y el de Duk, y lo hace por supuesto en las redes sociales, donde la última reacción ha sido la de un viejo conocido del canario: Miku.
El delantero venezolano, que a sus 40 años sigue goleando para Metropolitanos, en la primera división de su país, no dudó en felicitar a Yeremay a través de Instagram respondiendo al post del futbolista blanquiazul con varias fotografías del encuentro: "GOLAZO, enano... tal como te enseñé", apuntaba Miku.
Ambos compartieron vestuario del primer equipo en la temporada 2021-22, en la que Miku completó un buen año a las órdenes de Borja Jiménez, mientras que Yeremay trataba de hacerse un hueco después de ganar la Copa de Campeones y haber debutado ya con el Fabril. Fue el año en el que el canario se estrenó con el Dépor en el partido de Copa ante el UCAM Murcia.