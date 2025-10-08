Mi cuenta

Diario de Ferrol

Kevin Sánchez, MVP de la sexta jornada en Primera Federación

El atacante blanquiazul, cedido en el Cartagena, marcó un tanto de bella factura en la victoria con el Tarazona (3-0) 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
08/10/2025 19:17
kevin sánchez, a la derecha, durante el partido contra el Tarazona
Kevin sánchez, a la derecha, durante el partido contra el Tarazona
FC Cartagena

Kevin Sánchez está viviendo un inicio de curso dulce con el Cartagena. El atacante blanquiazul, cedido al cuadro de Cartagonova, fue elegido el MVP de la sexta jornada en Primera Federación. El delantero burgalés fue titular en el partido ante el Tarazona y marcó el primer gol, tras una buena jugada individual, que dejó encarrilada la victoria (3-0). 

Se deshizo de un adversario con un regate y, con el interior de su bota derecha colocó el balón en el fondo de las mallas, firmando su segunda diana con el Cartagena. El equipo es actualmente tercero, empatado a puntos con el filial del Atlético de Madrid y el Europa, primer y segundo clasificado.

Kevin Sánchez celebra su segunda diana en el Cartagonova

¿Cómo les fue a los cedidos del Dépor? Kevin ejecuta, Guerrero asiste y Jairo imagina

Más información

Kevin decidió salir del Dépor en este verano, después de firmar un curso notable en el Fabril, buscando oportunidades y seguir creciendo, tal y como reconoció en una entrevista a este diario. El tiempo le está dando la razón. Ha sido titular en las seis primeras jornadas con Javi Rey y lo ha jugado prácticamente todo. Comparte equipo con otro deportivista, Diego Gómez, que también está a préstamo. 

La meta del jugador, según reconoció a Dxt Campeón en la citada entrevista, es "llegar a 15 participaciones, ya sea entre goles o asistencias" y por el momento va por el buen camino. El burgalés, que admitió que el técnico del Dépor, Antonio Hidalgo, le había comentado que tenía buenos informes de él, decidió apretar para salir ante la oferta del Cartagena. Su objetivo es seguir fogueándose y adquirir experiencia. Quiere crecer y estar listo a su regreso al Deportivo, una vez finalice su cesión, al que desea ver ascender a final de curso. 

