José Ángel: "El equipo me necesitaba y puse mi cuerpo al límite"
El mediocentro del Deportivo asegura que la competencia en su puesto le ayudará a llegar a su mejor nivel
El centrocampista andaluz fue el protagonista en la sala de prensa de Abegondo. Tras una operación de pubalgia y cinco meses de recuperación, José Ángel Jurado reapareció sobre el césped de Riazor en el último encuentro de Liga ante el Almería.
Últimos meses: "Largo, ha sido largo y complicado. Nunca había estado tanto tiempo lesionado. Nunca he tenido lesiones importantes. Fue algo novedoso. Me coge en un momento con experiencia más grande de si hubiera sido más joven y lo pude llevar mejor. Pero ha sido largo. Con paciencia, rodeado de los mío y de grandes profesionales que lo hacen más fáciles. Muy contento de volver".
Gestión: "No tengo ningún tipo de problema con la competencia. Mi pensamiento es estar lo mejor posible para ayudar al equipo en lo que pueda. Cuando he estado lesionado he intentado dar lo máximo fuera, y ahora que estoy, dar lo máximo dentro. No me preocupa mucho la competencia, solo estar disponible".
Decisión de operarse: "Al principio optamos por el tratamiento conservador. Había ido bien, pero después de dos o tres partidos volví a sentir dolor y no quería volver a parar. El equipo me necesitaba y creía que podía dar una buena versión. Decidimos seguir, para jugar la segunda vuelta tenía que afrontar cosas médicas importantes, puse mi cuerpo al límite, pero no me arrepiento. Conseguimos la salvación a falta de un mes, decidimos parar del todo y después de la operación, el primer mes más difícil, pero después con fisios y readaptador ha ido todo más fácil".
Verlo desde fuera: "Es complicado. Venía cuerpo técnico nuevo, que los estoy conociendo ahora la forma de trabajar. Van unas semanas haciendo todo. Es un poco incertidumbre, pero son procesos que pasan en el fútbol. Cuando estaba a punto de volver, tuve la lesión esta en el cuádriceps, también algo nuevo para mí… han sido todo cosas fortuitas. Esperemos que ya haya pasado todo y ahora con ganas de ayudar al equipo".
Volver a jugar: "Emocionado y agradecido por las muestras de apoyo que tuve después del partido. Me felicitó muchísima gente por poder volver. Con ilusión y muy contento, parecía un debut".
El equipo: "Muy bien. Estoy contentísimo con el trabajo que han hecho los compañeros y el cuerpo técnico. Se ven muchas cosas positivas en el día a día. Y cuando lo ves desde fuera ves muchas cosas. Estoy muy contento con la forma de trabajar del míster y la forma que trabajan mis compañeros. Se ha subido un punto de intensidad, autoexigencia que faltaba y eso de momento está sirviendo".
Estar arriba: "Estamos en la parte alta ahora, que ya es importante. Hemo sostenido un buen inicio, es bonito verse líder, pero en Segunda quedan más de 30 partidos, es larguísima. Habrá momentos buenos y malos y hay que intentar aprovechar las rachas positivas, alargarlas como la de ahora, y seguir trabajando día a día. No hay mucho misterio en esto".
Málaga: "Sabemos la situación que tiene el rival. Pero ahora mismo importa poco el rival al que nos enfrentemos. Lo importante es mirar nosotros mismos, intentar mejorar las cosas que no hacemos del todo bien, porque es un rival peligroso. Estamos trabajando bien, estudiando cómo podemos hacerle daño al rival y esperemos hacer un buen partido".
Cómo te notaste: "Bien, cada día me encuentro mejor. Tampoco sabría decir cuánto me va a durar llegar al cien por cien. Lo único es que ahora tengo la oportunidad de seguir ganando entrenamientos, dar lo máximo y cuando tenga la oportunidad, dar lo máximo. Me he preparado bien en mi lesión, el trabajo que se hace fuera te permite volver al mismo nivel, se irá viendo".
Competencia en el centro del campo: "Siempre he dicho que la competencia interna es lo que hace que un equipo esté arriba o en mitad de tabla. Estoy contentísimo con los jugadores que tenemos, tanto en la mía como en las otras, y esa competencia nos hace a cada uno mejores. Lo importante es estar sano, estar bien, estar fuerte y luego el entrenador es el que tiene que decidir".
Lesiones atrás: "Lo de Ximo es un golpe duro para nosotros porque es un jugador importantísimo. Lo perderemos durante un tiempo, pero tenemos una plantilla competitiva y compensada en todas las zonas. Jugará otro compañero y estará preparado".