Diario de Ferrol

Dépor

850 entradas para acompañar al Dépor en su visita a El Sardinero

El club herculino ha activado la prerreserva  para el partido ante el Racing de Santander del domingo 19 de octubre

Esther Durán
08/10/2025 15:29
santander
La afición blanquiazul estuvo presente en el encuentro del curso pasado en El Sardinero que acabó 2-1 
ARCHIVO DXT

El calendario ha querido que el Deportivo juegue dos jornadas consecutivas lejos de Riazor. Al partido de este domingo a las 21.00 horas ante el Málaga le sucederá la visita a El Sardinero del próximo día 19 a las 18.30 horas.

El Racing de Santander-Dépor de la próxima semana medirá a dos conjuntos que son de los máximos candidatos a hacerse con el ascenso a Primera División a final de temporada. 

El conjunto cántabro ha puesto a disposición del Deportivo un total de 850 entradas. De esta manera, la presencia de los aficionados blanquiazules está más que asegurada en una cita que se antoja como clave para las aspiraciones de uno y otro equipo.

Las localidades tienen un precio de 25 euros, y cada abonado podrá hacerse con dos como máximo. Puedes completar la prerreserva aquí.

