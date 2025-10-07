¿Yeremay o Duk? LaLiga abre el debate para el gol de la jornada en Segunda División

Yeremay, celebrando su gol contra el Almería Quintana

Este mediodía LaLiga puso sobre la mesa el debate que todos los seguidores de la 'Hypertensiones' esperaban: ¿Yeremay o Duk, cuál es el gol de la jornada? El pasado sábado ante el Almería el extremo del Deportivo anotó un golazo que sirvió para empatar el partido y levantar a toda la grada del estadio de Riazor. El canario recibió en la banda izquierda, se metió hacia dentro y con un recorte dejó atrás a Chirino justo antes de disparar a portería y colocar el balón tocando la cruceta e imposible para Andrés Fernández. En ese preciso instante, todo apuntaba a que sería el gol de la jornada, a pesar de que el partido entre el equipo coruñés y el almeriense todavía era el segundo disputado ese fin de semana. Incluso muchos se planteaban si podría llegar a ser el mejor tanto de la temporada. Pero entonces, apenas unas horas después, apareció Duk para abrir el debate.

El Leganés venció en su visita al Estadi d'Encamp, lo que supuso la primera derrota del Andorra en casa este curso. Nada más iniciarse la segunda mitad, y con el 0-0 en el marcador, Duk lanzó una falta directa con una especie de ‘folha seca’ imparable que muchos catalogaron que fue al más puro estilo Cristiano Ronaldo. El conjunto madrileño se impuso por 1-2 y el tanto del portugués se posicionó como uno de los mejores del curso 2025-26 de Segunda División. “Mis pies tienen una irregularidad, entonces para mí es fácil hacer un tiro así. La verdad, Naim iba a sacar un centro y yo lo paré y le dije que iba a tirar. Me dijo algo así como: '¿Tú estás loco? Está muy lejos’, y yo le dije que iba a tirar. Y me dice otra vez: ‘No, voy a sacar’. Y le dije que iba a tirar, con tono más agresivo. Entonces acabé por tirar un gol muy bonito. En el entrenamiento hago goles así”, explicó Duk en un vídeo publicado por el Leganés este martes.

“Que estos dos hayan caído en la misma semana tiene tela, muy difícil de decidir”, escribió un usuario de X en la publicación en la que la cuenta oficial de la liga preguntaba qué diana se llevaba el premio. El debate está servido en redes sociales y ya se puede votar a cuál es el gol favorito de los aficionados esta semana.