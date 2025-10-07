Las bajas en el Dépor obligan a recomponer la defensa de cara al Málaga

Arnau Comas trata de evitar el avance de Fer Niño durante el partido contra el Burgos disputado en Riazor Quintana

El Deportivo ha cimentado buena parte de su éxito en la defensa. Solo seis goles encajados, los mismos que Cádiz y Valladolid, en ocho jornadas. Una línea defensiva que se ha visto mermada en los últimos días por sendas bajas de Ximo Navarro y Lucas Noubi, dos jugadores que pueden ejercer tanto de laterales diestros, como de centrales. Ambas ausencias abren la puerta a jugadores como Arnau Comas y en un segundo escalón a los canteranos Samu y Damián Canedo.

En lo que respecta a Ximo se lesionó cumplida la hora de partido ante el Almería. El defensa fue sometido a exámenes médicos pero tendrá que pasar pruebas complementarias para conocer el alcance exacto de su dolencia. Sobre la misma no era muy optimista Antonio Hidalgo en declaraciones posteriores al choque contra el cuadro indálico. "Tiene pinta de que estará unas semanas fuera", comentó.

Mientras, en el caso del jugador belga se encuentra concentrado con el combinado sub-21 desde el lunes para participar en dos encuentros clasificatorios del Europeo de la categoría. Ya había causado baja por el mismo motivo ante el Leganés. El viernes 10 de octubre Noubi se medirá a Gales, a domicilio, y el martes 14, en casa a Dinamarca.

Estas ausencias le allanan el camino al once de nuevo a Arnau Comas para erigirse como compañero de Dani Barcia en el centro de la zaga. La posibilidad de redimirse, tras un inicio irregular, se presenta ahora para el central catalán. En la pretemporada Noubi fue el escogido por Hidalgo, pero cuando se inició la campaña regular optó por alinear a Arnau Comas, que fue de la partida los tres primeros encuentros: la victoria contra el Granada (1-3) y sendos empates ante Burgos (0-0) y Leganés (2-2). Ante la baja de Ximo este ejercía como central junto a Barcia, desplazando a Miguel Loureiro al carril diestro.

No obstante, Comas no fue capaz de acabar ninguno de los tres choques debido a problemas musculares. Precisamente, después del duelo ante el cuadro burgalés Hidalgo le dejó un recado: “Ha pedido el cambio y lo tenemos que hacer, esperábamos la energía de Ximo Navarro por la banda derecha pero no podemos hacer tanto cambio en la zona de atrás”, puntualizó.

Un problema que le supuso acabar saliendo del once. En la cuarta jornada ya fue suplente ante el Sporting de Gijón (1-0) y en la siete salió desde el banquillo en Ipurua en el empate contra el Eibar (1-1). A la opción de Comas se unen las de los canteranos Samu Fernández y Damián Canedo. En el caso de Samu hizo la pretemporada con el Deportivo y fue el segundo jugador con más minutos (solo superado por Dani Barcia).

Hidalgo ha apostado con él para que forme parte de la dinámica del primer equipo. "Samu va a estar con nosotros entrenando. Evidentemente tiene mucha competencia con Loureiro, Lucas, Barcia, Ximo puede entrar en esa posición... Tenemos cubierta esa posición. Va a ser uno más. Evidentemente, no puede estar toda la semana sin jugar, pero tiene hambre y solidez. Se empapa de cada cosa que le digo y al día siguiente lo hace mejor. La mejor manera de poder verle ha sido la pretemporada que ha hecho", comentó sobre él el técnico del Dépor. Este curso ha sido convocado en todos los encuentros, aunque de momento no ha tenido minutos. También está entrenando, pero no de forma tan continuada, Damián Canedo, aunque de momento no ha entrado en ninguna lista. Sí lo han hecho Enrique, Mane y Fabi.

La buena noticia en la defensa es el regreso de cara al partido del domingo ante el Málaga de Sergio Escudero. El lateral izquierdo pucelano, baja ante el Almería debido a una molestia en la inserción del isquiotibial izquierdo, ha vuelto a entrenar con sus compañeros esta semana y apunta a estar disponible de cara al choque en La Rosaleda.