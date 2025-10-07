Eric Puerto atrapa el balón durante un entrenamiento esta temporada con el Deportivo Carlota Blanco

El Deportivo perderá hasta 2026 al portero austríaco Daniel Bachmann debido a una rotura parcial del ligamento externo de su rodilla izquierda. Con Germán Parreño como titular, Eric Puerto vislumbra en la Copa del Rey la oportunidad de volver a tener minutos con los blanquiazules.

El sorteo copero ha querido que el primer rival de los herculinos vaya a ser la UD Sámano, de Segunda RFEF. Un duelo que se disputará entre el 28 y el 30 de octubre, en el Estadio Municipal de Riomar, en Castro-Urdiales. El portero catalán, con contrato hasta 2027, tiene ante él la opción de disfrutar de sus primeros minutos con el Deportivo en esta campaña. La temporada pasada jugó cedido en el Marbella, de Primera Federación. Disputó más de 1.300 minutos y logró mantener al equipo en la categoría.

Este verano hubo opciones de que abandonase la entidad coruñesa pero finalmente se quedó en el Deportivo, para ser la competencia de Germán Parreño y más tarde de Bachmann, tras la salida de Helton Leite rumbo al Fortaleza brasileño.

En la disciplina de trabajo de los cancerberos del primer equipo se ha sumado también el canterano Hugo Ríos. El guardameta del filial es habitual en las sesiones a cargo del entrenador de porteros Alberto Casal. En la temporada 2023-24, su primera en el Deportivo, Puerto tan solo disputó un partido, la victoria de los blanquiazules ante el Real Unión (3-1).

Helton, suplente

Peor le van las cosas a otro ex del Dépor que fue el titular indiscutible en el arco el curso anterior. Y es que Helton Leite, que se marchó en el mercado estival al Fortaleza brasileño, ha perdido su sitio en el once. El club despidió a Renato Paiva a principios del mes de septiembre y en su lugar llegó Martín Palermo. El último encuentro de Helton fue el pasado 21 de septiembre, cuando el Fortaleza perdió ante el Palmeiras (4-1). La inestabilidad en la meta brasileña se ha instalado en el equipo, que ocupa posiciones de descenso.

Helton comenzó disputando los octavos de final de la Copa Libertadores, torneo del que fue apeado su equipo. Tras sendas derrotas ante Mirassol e Internacional regresó a la portería João Ricardo en la victoria por la mínima ante el Sport Recife. En la derrota bajo palos frente al São Paulo jugó Brenno, que repitió en el pasado triunfo con el Juventude.