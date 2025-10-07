David Mella se mete en cuartos

David Mella roba un balón a Artur Shakh en el choque entre Ucrania y España del Mundial sub-20 de Chile EFE/Adriana Thomasa

La selección española sub-20 del deportivista David Mella venció a Ucrania (0-1) en el partido de octavos de final del Mundial sub-20 de Chile, un resultado que permite que el combinado de Paco Gallardo avance hasta cuartos de final de esta cita internacional.

El extremo blanquiazul, que no entró en el once inicial ayer en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, cuajó una buena actuación personal en la más de media hora que estuvo sobre el terreno de juego.

En efecto, el futbolista de Teo saltó al césped en sustitución de Virgili en el minuto 59, se mostró muy activo en ataque y también colaborativo en defensa.

Mella condujo una contra letal en el minuto 92 pero su pase medido no pudo ser aprovechado por Mendoza.

El encuentro comenzó con un claro dominio español, que monopolizó la posesión ante un adversario que partía como favorito después de una impecable clasificación.

Pitarch avisó en el minuto 8 con una colada por banda diestra; su posterior centro-chut no encontró rematador.

El atacante bético Pablo García, muy bullicioso, lo intentó en los minutos 18 y 22 con un cabezazo fallido y un remate de puntera, respectivamente.

El propio punta andaluz adelantó a España en el minuto 22 (0-1) tras batir a Krapyvtsov dentro del área con su pierna izquierda tras un sensacional pase interior de Mendoza.

Hasta el final del primer acto, el conjunto de Paco Gallardo controló el choque ante una Ucrania que apenas dio sensación de peligro aislado a balón parado.

Tras el paso por los vestuarios, Ucrania estaba obligada a arriesgar y Vashchenko mandaba por encima del travesaño del marco de Fran González en el minuto 54.

Sin embargo, ya con Mella en el campo, Pablo García desperdició un remate franco en el minuto 61 para sentenciar.

Su disparo se marchó alto por muy poco. En el último cuarto de hora de contienda los de Dmitri Mykhaylenko optaron por intensificar el juego directo pero España se defendió con oficio y sacrificio colectivo.

España conocerá la identidad de su rival en cuartos de final hoy miércoles tras la disputa del envite entre Colombia y Sudáfrica (21.30 horas).

El próximo compromiso de España sub-20 tendrá lugar el sábado a las 22.00 horas (horario peninsular español), por lo que David Mella no llegará a tiempo para el partido de Liga del Dépor en Málaga este fin de semana, concretamente el próximo domingo 12 a las 21.00 horas.