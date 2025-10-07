Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

¿Cómo les fue a los cedidos del Dépor? Kevin ejecuta, Guerrero asiste y Jairo imagina

El burgalés firmó un gol de bella factura. Ourense y Racing empataron con dos blanquiazules como claros protagonistas

Dani Fernández
Dani Fernández
07/10/2025 11:15
Kevin Sánchez celebra su segunda diana en el Cartagonova
Kevin Sánchez celebra su segunda diana en el Cartagonova
FC CARTAGENA

El fin de semana de los cedidos del Deportivo ha sido sobresaliente. Las victorias, goles, asistencias y titularidades resumen a la perfección las actuaciones de los exiliados deportivistas en sus respectivos clubes.

Luis Chacón (Cultural L.): Nuevamente titular con el conjunto leonés, que empató en casa ante el Albacete (0-0) en el partido que cerró la octava jornada de Segunda División. Fue sustituido por Manu Justo en el minuto 85.

A. Petxarroman (Andorra): El lateral vasco volvió a ser suplente, pero Ibai Gómez le dio entrada nada más comenzar el segundo periodo. Entró al terreno de juego con 0-0 en el electrónico, pero a los cinco minutos el Leganés ya había encarrilado el partido. Primero Duk, con un golazo de falta directa, y después Naim García, metiendo el balón por la escuadra contraria con Petxarromán encima, marcaron las diferencias y dieron la victoria al conjunto pepinero por 0-2. El equipo tricolor cayó derrotado por segunda vez.

Bouldini (Granada): El equipo del delantero marroquí venció en el Nuevo Los Cármenes por primera vez en esta temporada (5-2). La espera mereció la pena. Los nazaríes le endosaron cinco goles a la Real Sociedad B en la primera media hora de partido. Pacheta no alineó de inicio a Bouldini, que ingresó al terreno de juego a falta de quince minutos para el final. El ‘10’ apenas entró en contacto con el balón. Intervino en ocho ocasiones y perdió la posesión de balón cuatro veces. Es la segunda victoria consecutiva de los de Pacheta, lo que les sirve para salir de los puestos de descenso y coger algo más de aire.

Jairo (Racing de Ferrol): El centrocampista coruñés volvió a intervenir en la jugada del gol del conjunto departamental. El cuadro de A Malata empató un encuentro ante el Ourense CF que empezó perdiendo. En el minuto 61, tras una buena combinación por la banda derecha, Jairo vio por retrovisor a su compañero y de tacón tocó atrás hacia Álvaro Giménez, que asistió a David Concha en el 1-1 . El zurdo disputó toso el encuentro y fue clave para que los verdes sumasen al menos un punto.

Martín Ochoa (Arenteiro): El delantero riojano estrenó titularidad en el empate del Arenteiro contra el Barakaldo por 1-1. Partió desde la banda derecho y puso tres centros rasos al área muy interesantes, pero sus compañeros no los transformaron en gol. Fue sustituido en el minuto 71.

Adrián Guerrero (Ourense CF): Primera prueba de nivel para el extremo en el derbi ante el Racing de Ferrol. Volvió a la titularidad y aprobó el examen con nota. Desbordó a su par y asistió a Hugo Sanz en el 0-1, tras ganar línea de fondo y sacar un envío preciso al segundo palo. Apunto estuvo de firmar su segundo pase de gol, pero el disparo de Muñoz se estrelló contra la madera.

Kevin Sánchez y Diego Gómez (Cartagena): Protagonismo muy distinto para uno y otro canterano. El delantero burgalés partió como titular y marcó el primer gol en una buena jugada individual. Regateó al rival y con el interior de su bota derecha colocó el balón en el fondo de las mallas. Su segunda diana con el Cartagena. Por su parte, Diego Gómez fue suplente y disputó veinte minutos. Los blanquinegros vencieron 3-0 al Tarazona y son terceros en Liga, empatados a puntos con el filial del Atlético de Madrid y el Europa, primer y segundo clasificado.

Te puede interesar

Eric Puerto atrapa el balón durante un entrenamiento esta temporada con el Deportivo

Eric Puerto, ante la lesión de Bachmann, mira para la Copa
Zeltia Regueiro
Borja Jiménez, durante su retorno a Riazor, en agosto de 2024, en el Teresa Herrera

El ex del Dépor Borja Jiménez asume el reto del Sporting
Israel Zautúa / Eder Pereira
Yulenmis 1

Yulenmis Aguilar, más cerca de volver a tocar la jabalina
María Varela
El pelotón de O Gran Camiño 2023 bajo la nieve durante la etapa suspendida entre Lugo y Sarria

O Gran Camiño encuentra su sitio entre las clásicas de primavera
Lois Novo