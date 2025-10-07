¿Cómo les fue a los cedidos del Dépor? Kevin ejecuta, Guerrero asiste y Jairo imagina

Kevin Sánchez celebra su segunda diana en el Cartagonova FC CARTAGENA

El fin de semana de los cedidos del Deportivo ha sido sobresaliente. Las victorias, goles, asistencias y titularidades resumen a la perfección las actuaciones de los exiliados deportivistas en sus respectivos clubes.

Luis Chacón (Cultural L.): Nuevamente titular con el conjunto leonés, que empató en casa ante el Albacete (0-0) en el partido que cerró la octava jornada de Segunda División. Fue sustituido por Manu Justo en el minuto 85.

A. Petxarroman (Andorra): El lateral vasco volvió a ser suplente, pero Ibai Gómez le dio entrada nada más comenzar el segundo periodo. Entró al terreno de juego con 0-0 en el electrónico, pero a los cinco minutos el Leganés ya había encarrilado el partido. Primero Duk, con un golazo de falta directa, y después Naim García, metiendo el balón por la escuadra contraria con Petxarromán encima, marcaron las diferencias y dieron la victoria al conjunto pepinero por 0-2. El equipo tricolor cayó derrotado por segunda vez.

Bouldini (Granada): El equipo del delantero marroquí venció en el Nuevo Los Cármenes por primera vez en esta temporada (5-2). La espera mereció la pena. Los nazaríes le endosaron cinco goles a la Real Sociedad B en la primera media hora de partido. Pacheta no alineó de inicio a Bouldini, que ingresó al terreno de juego a falta de quince minutos para el final. El ‘10’ apenas entró en contacto con el balón. Intervino en ocho ocasiones y perdió la posesión de balón cuatro veces. Es la segunda victoria consecutiva de los de Pacheta, lo que les sirve para salir de los puestos de descenso y coger algo más de aire.

Jairo (Racing de Ferrol): El centrocampista coruñés volvió a intervenir en la jugada del gol del conjunto departamental. El cuadro de A Malata empató un encuentro ante el Ourense CF que empezó perdiendo. En el minuto 61, tras una buena combinación por la banda derecha, Jairo vio por retrovisor a su compañero y de tacón tocó atrás hacia Álvaro Giménez, que asistió a David Concha en el 1-1 . El zurdo disputó toso el encuentro y fue clave para que los verdes sumasen al menos un punto.

Martín Ochoa (Arenteiro): El delantero riojano estrenó titularidad en el empate del Arenteiro contra el Barakaldo por 1-1. Partió desde la banda derecho y puso tres centros rasos al área muy interesantes, pero sus compañeros no los transformaron en gol. Fue sustituido en el minuto 71.

Adrián Guerrero (Ourense CF): Primera prueba de nivel para el extremo en el derbi ante el Racing de Ferrol. Volvió a la titularidad y aprobó el examen con nota. Desbordó a su par y asistió a Hugo Sanz en el 0-1, tras ganar línea de fondo y sacar un envío preciso al segundo palo. Apunto estuvo de firmar su segundo pase de gol, pero el disparo de Muñoz se estrelló contra la madera.

Kevin Sánchez y Diego Gómez (Cartagena): Protagonismo muy distinto para uno y otro canterano. El delantero burgalés partió como titular y marcó el primer gol en una buena jugada individual. Regateó al rival y con el interior de su bota derecha colocó el balón en el fondo de las mallas. Su segunda diana con el Cartagena. Por su parte, Diego Gómez fue suplente y disputó veinte minutos. Los blanquinegros vencieron 3-0 al Tarazona y son terceros en Liga, empatados a puntos con el filial del Atlético de Madrid y el Europa, primer y segundo clasificado.