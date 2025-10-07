Al Sur de Riazor no dejará solo al Dépor en Málaga

La agrupacióm Al Sur de Riazor, en un desplazamiento a Riazor CEDIDA

En un duelo declarado de alto riesgo debido a la mala relación entre los ultras de ambos equipos, el Deportivo no se sentirá solo en su visita al Málaga de este domingo a las 21.00 horas en el estadio de La Rosaleda.

La agrupación blanquiazul afincada en Granada Al Sur de Riazor está realizando el máximo esfuerzo para arropar a la formación dirigida por Antonio Hidalgo.

En este sentido, la peña que preside Antonio Rojas ha reservado un total de 41 localidades para la grada visitante, a buen seguro que ocupada en un elevado porcentaje por el citado colectivo.

Por cercanía, todos los encuentros que el Dépor disputa en territorio andaluz presentan una gran afluencia en la grada visitante como norma general pero en esta ocasión serán menos de los habituales los adeptos deportivistas; y es que, además de la tensión vivida en duelos anteriores entre Málaga y Dépor, la hora del choque tampoco invita en demasía a un desplazamiento con regreso un domingo de madrugada.

No en vano, la Federación de Peñas ha podido cubrir con todas las peticiones para asistir al envite, una circunstancia muy inusual debido al ferviente interés que despierta el conjunto coruñés en todas latitudes. Una expectación que suele generar que se agote el papel en numerosos estadios, algunos de ellos muy distantes de A Coruña.

Entradas a la venta en A Coruña

El Deportivo ha anunciado que ha puesto a la venta en la Oficina de Atención al Deportivismo (OAD) un total de 239 entradas sobrantes para el partido de La Rosaleda ante el Málaga, correspondiente a la novena jornada de LaLiga Hypermotion.

La entidad blanquiazul informa de que las localidades tienen un precio de 25 euros y quedan limitadas a dos por abonado. El club recuerda que para su adquisición será obligatorio presentar el abono y el DNI del socio. El plazo límite para la retirada de las entradas será este miércoles a las 18.00 horas.