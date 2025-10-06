Ucrania, rival de la España de David Mella mañana en los octavos de final del Mundial sub-20

David Mella, durante el partido de España ante Brasil en el Mundial sub-20 de Chile Elvis González

La selección española sub-20, de la que forma parte el deportivista David Mella, se medirá a Ucrania en los octavos de final del Mundial de Chile, en un encuentro que se disputará mañana martes a las 21.30, horario peninsular español (16.30 de la tarde en Chile).

El combinado dirigido por el exfutbolista del Deportivo Paco Gallardo superó la fase de grupos como tercer clasificado del Grupo C, con 4 puntos, por detrás de Marruecos (6) y México (5) y por delante de Brasil (1), a la que batió en la última jornada por 1-0. Ese resultado no le permitió clasificarse matemáticamente, puesto que solo acceden a las eliminatorias cuatro de los seis terceros de grupo. Pocas horas después, el triunfo de Australia ante Cuba (3-1) en la jornada final del Grupo D certificaba el billete de España a la ronda de los 16 mejores, ya que sus números superaban a los de Egipto (tercera del grupo A con 3 puntos) y a los de la propia selección oceánica (también 3 puntos).

Todavía faltaba saber quién sería el rival. El asunto dependía de lo que ocurriese en la jornada final de los grupos E y F, celebrada la pasada noche y madrugada. Si Nigeria y Arabia Saudí perdían ante Colombia y Noruega, respectivamente, Australia habría accedido a octavos de final como tercera del grupo D. Con esa combinación, el adversario de 'la Rojita' habría sido Japón, primer clasificado del Grupo A. El empate de la formación africana frente a los cafeteros (1-1) la situó con 4 puntos, como segunda mejor tercera, lo que ha provocado que el rival de España finalmente sea Ucrania, primer clasificado del Grupo B.

El conjunto ucraniano sumó 7 puntos, fruto de dos victorias ante Corea del Sur (2-1) y Paraguay (2-1) y un empate frente a Panamá (1-1). Hennadiy Synchuk, jugador del CF Montreal y autor de dos goles, ha sido su jugador más destacado. Dos futbolistas ucranianos juegan en España. Son el portero Vladyslav Krapyvtsov (Girona) y el defensa Vladyslav Kysil (Ponferradina).

En la madrugada del miércoles, Mella y sus compañeros jugarán por una plaza entre los ocho mejores del Mundial sub-20. Si España derrota a Ucrania, su siguiente cita será el sábado a las 17.00 hora local (22.00 en España) frente al vencedor de la eliminatoria entre Colombia y Sudáfrica. Por tanto, una derrota española ante Ucrania posibilitaría que Antonio Hidalgo contase con el canterano en el encuentro frente al Málaga de la jornada 9 de Segunda División, que se disputará el domingo a las 21.00 horas en La Rosaleda. De lo contrario, Mella se perdería su tercer partido consecutivo, después de su ausencia frente a Eibar y Almería.