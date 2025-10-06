Málaga revive los fantasmas del descenso de 2018

Jugadores del Málaga tras la derrota de ayer por 3-0 en El Sardinero LALIGA

Cuatro derrotas seguidas no son solo una estadística. Son un síntoma. Un síntoma de que algo se ha roto en el juego, en la confianza o quizá en el alma competitiva del equipo. El Málaga parece atrapado en una inercia negativa que le impide reaccionar, como si cada partido pesara más que el anterior. Y en esa dinámica se acumulan las dudas, la ansiedad y el miedo a repetir los mismos errores de años pasados.

Son semanas grises las que se viven en la Costa del Sol. El cuadro malaguista encadena una derrota tras otra y solo ha sido capaz de sumar un punto de los últimos quince posibles. Para encontrar la última racha así del club hay que remontarse al año 2018, cuando descendieron a la categoría de plata. Esa también fue la última temporada del Deportivo en Primera División.

Las lesiones, errores aislados y la falta de contundencia en las dos áreas del campo deja a los de La Rosaleda en puestos de descenso a Primera RFEF tras ocho jornadas de Liga disputadas. Es el segundo equipo que menos goles marca de Segunda División (6) —el Zaragoza ha celebrado dos menos—, pero ese no es el único problema de la mala situación que atraviesa la entidad.

El proyecto confeccionado en verano para “algo más”, tal y como indicaban desde la directiva, ya deja muestras de que esas declaraciones se trataban de un espejismo. O un sueño inalcanzable. Después de un comienzo de curso prometedor en que el equipo se mantuvo invicto durante las primeras cuatro jornadas y consiguió victorias en feudos como el de Las Palmas, el panorama actual ha dado un giro de 180 grados.

Los resultados cosechados ante Huesca (1-0), Cádiz (0-1), Burgos, (2-1) y Racing de Santander (3-0) han hecho encender el estado de alarma en la capital costasoleña. En su último enfrentamiento en El Sardinero, el equipo mostró una buena versión en su juego en el primer tiempo, pero volvió a pecar de fallos impropios para jugadores de la categoría. Javi Montero, exdeportivista, vio la cartulina roja por una entrada sobre Andrés Martín justo antes de llegar al ecuador del encuentro. A los pupilos de Sergio Pellicer les cambió el escenario y encajaron tres dianas en una segunda mitad muy condicionada. “Exceptuando ese último tramo, el partido se estaba jugando al ritmo que queríamos. La expulsión lo cambia todo, porque teníamos muchas cosas planteadas para la segunda parte. Llega el primer gol y nos mantenemos vivos, porque hemos tenido varias accione. Luego con uno menos y ya nos marcan el segundo y es todo inevitable”, lamentó el técnico de Nules y expreparador del Deportivo Fabril.

La visita del Deportivo, líder y único equipo invicto de los dos primeros escalones del fútbol español, llega en un momento de crisis y preocupación para los malagueños. Los coruñeses viven la otra cara de la moneda, y en el fútbol, como en cualquier ámbito de la vida, el estado anímico influye y mucho.

El domingo, a las 21.00 horas, La Rosaleda será el escenario de un duelo de alto riesgo, declarado así por el Comité Antiviolencia. Más allá de la tensión entre ambas aficiones y los puntos, el Málaga se juega recuperar el pulso, la confianza y evitar que los fantasmas de 2018 vuelvan a instalarse en su casa.