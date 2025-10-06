Fernando Soriano, Antonio Hidalgo y el título mundial sub-20 que no fue

De izquierda a derecha, Álex Lombardero, Xavi, Varela, Yeste, Casillas, Aganzo, Colsa (tras el trofeo) y Jusué festejan la conquista de la Copa del Mundo sub-20 de 1999 con la selección española EFE/AP/DAVID GUTTENFELDER

El fútbol está lleno de historias e intrahistorias, de casualidades, de instantes en los que estar o no estar puede cambiar toda una vida. Fernando Soriano, actual director deportivo del Deportivo, y Antonio Hidalgo, entrenador blanquiazul, compartieron una de ellas en su juventud, que les une también a la participación de David Mella en el Mundial de Chile. Cuando ambos eran prometedores centrocampistas en las canteras de Zaragoza y Barça, respectivamente, formaron parte del camino hacia el primer título mundial del fútbol español, el sub-20 de 1999. Pero Soriano e Hidalgo, como unos cuantos jugadores más, se quedaron por el camino porque a aquel Mundial de Nigeria solo podían acudir 18 futbolistas.

Soriano alcanza la internacionalidad sub-16 (6 partidos y 1 gol), sub-17 (5), Sub-18 (1) y sub-20 (2). El maño entra en el proceso mundialista en febrero de 1998, en una Copa Atlántico a la que España acude con una selección sub-18 porque la calificada como sub-20 disputa al mismo tiempo en Uruguay el Memorial Álvaro Fabián Perea Berrospe. En Canarias comparte vestuario con Fran Yeste, a la postre campeón mundial en Nigeria. A Montevideo, en cambio, se desplazan ocho futuros ganadores de la Copa del Mundo sub-20 en una expedición de la que forma parte Antonio Hidalgo.

Los dos partidos de Soriano con la sub-20 tienen lugar a finales de 1999, en la siguiente edición de la Copa Atlántico, cuando apenas restan dos meses para comenzar el Mundial de Nigeria. España conquista el torneo canario al derrotar a Estados Unidos (1-0) y Alemania (2-1). El centrocampista maño es titular en ambos encuentros, en los que es sustituido. En el primero lo releva el coruñés Álex Lombardero (m.66). En el segundo, el canario Pedro Vega (m.62). Iñaki Sáez se lleva finalmente a Nigeria a 12 de los 18 convocados para el torneo canario. Iker Casillas, Bermudo, Xavi, Gabri, Aganzo y Álvaro Rubio entran por el deportivista Dani Mallo, Leo, Sousa, Urraka, Pedro Vega y Fernando Soriano.

Fernando Soriano ocupa el teórico lugar de Xavi, que no acude a la Copa Atlántico porque ya es un habitual en el primer equipo del Barça. El volante egarense debuta con los azulgrana el 18 de agosto de 1998, en la ida de la Supercopa de España ante el Mallorca (2-1 en Son Moix). Tras el Mundial de Nigeria, se reincorpora al filial azulgrana, con el que lucha infructuosamente para mantenerse en Segunda División.

Soriano jugó la Copa Atlántico dos meses antes del Mundial pero no pasó el corte

Antonio Hidalgo no está tan cerca de ser campeón del mundo como Soriano. Sin embargo, sí puede presumir de que un pedazo de ese título mundial le pertenece. El vallesano es internacional sub-17 en cuatro ocasiones y sub-18 en otras dos. Todas en 1997. Hidalgo forma parte de la convocatoria española para la fase de clasificación para el Campeonato de Europa sub-18, en octubre y noviembre de ese año. El torneo continental es, a la par, clasificatorio para el Mundial sub-20 de 1999. Son llamados a filas 22 jugadores para medirse a doble vuelta a Italia y Bélgica. Entre ellos está el centrocampista catalán, junto a nueve futuros ‘chicos de oro’ de Nigeria: Jusué, Orbaiz, Xavi, Colsa, Barkero, Pablo Couñago, Rubén Suárez, Gabri y el coruñés Álex Lombardero. Otros rostros reconocibles son el blanquiazul Dani Mallo y el ourensano Moisés Pereiro, entonces en La Masia azulgrana.

Hidalgo participa en dos encuentros, ambos contra Italia. En el primero, en el campo ourensano de O Couto (3-1), juega los dos últimos minutos como relevo del madridista Sousa, instantes antes de que Pablo Couñago sentencie el duelo. En el otro, en Andria (1-3) salta al césped en lugar de Leo, en el minuto 63. Como curiosidad, los dos goles de la squadra azzurra son obra de una leyenda del fútbol mundial: Andrea Pirlo. Esas victorias, junto a las logradas frente a los diables rouges (2-0 en Plasencia y 0-2 en Eupen) dan el pase a la fase final, en Chipre del 19 al 26 de julio de 1998, a la selección hispana. A la isla mediterránea no se desplazan ni Soriano ni Hidalgo. España compite con 18 jugadores. Hay diez futuros campeones a los que acompañan, entre otros, los ahora comentaristas televisivos Jofre Mateu y Gerard López y el cambrés Dani Mallo, perjudicado en última instancia por la irrupción de un imberbe Iker Casillas. España vence a Portugal (2-1) pero cae ante la Alemania de Sebastian Deisler (4-1). En la jornada final, dos postreros goles de Gerard (m.88 y 89) obran una milagrosa remontada ante Lituania (2-1) y certifican el pasaporte para el Mundial como quinto de los seis representantes europeos.

Hidalgo disputó dos partidos del Europeo en que España logró el billete a Nigeria

Soriano e Hidalgo no son los únicos que se quedan por el camino, ni mucho menos. El propio Gerard, autor de los goles de la clasificación, se pierde el torneo por una fractura en el pómulo sufrida en un partido con la selección sub-21 el día antes de viajar a Nigeria. Dicha baja propicia la llamada a última hora de David Aganzo, actual presidente de la AFE. Otras lesiones también dejan fuera a dos jugadores de la Real Sociedad, Mikel Aranburu y Sergio Francisco —actual entrenador txuri-urdin—, y al lateral izquierdo madridista Leo, titular en todos los partidos del proceso clasificatorio. Otro de los últimos en caer es el central Gaspar Gálvez, 156 partidos en Primera con Atlético de Madrid, Oviedo, Valladolid, Albacete y Alavés.

Anteriormente, también forma parte del grupo un exfabrilista, el manchego Miguel Ángel García Tébar. Jugador del filial deportivista en el curso 2000-01, salta a las primeras páginas en octubre de 2010 tras sufrir un paro cardíaco en pleno partido durante un Salamanca-Betis. Los desfibriladores implantados obligatoriamente en los estadios tras el fallecimiento del sevillista Antonio Puerta le salvan la vida, pero tiene que retirarse del fútbol. El defensa ecuatoguineano Yago Yao Alonso, posterizado por Djalminha en aquel inolvidable gol en Riazor y ahora entrenador del Cultural Areas, también participa en la Copa Atlántico que juega el director deportivo blanquiazul. A Uruguay junto a Hidalgo se desplaza Jandro Castro, fino mediapunta asturiano del Valencia, posterior jugador del Celta y el pasado curso entrenador del Cartagena en el debut de Óscar Gilsanz como técnico deportivista en Cartagonova.

El día de gloria en la Universiada

Si el camino de Hidalgo con las selecciones termina en el Stadio Degli Ulivi de Andria -muy cerca de Bari, en el tacón de la bota italiana-, no ocurre lo mismo con el de Soriano. En julio de 1999 es convocado por la selección española universitaria para participar en la Universiada de Palma. En aquel torneo está acompañado por Dani Mallo, por un ya campeón del mundo Gonzalo Colsa y otros futbolistas de cierto recorrido en LaLiga como Jordi Ferrón, Dani Amieva o Alberto Rivera. Soriano tiene en Mallorca su momento de gloria con ‘la Roja’. Un ‘gol de oro’ suyo en la prórroga de la final ante Italia en el Luis Sitjar da a España una de sus siete medallas de oro en Palma, donde la delegación rojigualda totaliza 26 preseas.

El director deportivo blanquiazul en aquel momento estudia magisterio de educación física, lo que le permite ser inscrito para un evento multideportivo, como su propio nombre indica, reservado a estudiantes universitarios.

En julio de 1999, Soriano ya acumula dos temporadas completas con el Zaragoza B en Segunda División B, en las que disputa 69 encuentros y firma 15 dianas. Hidalgo cierra su primera campaña con el Barça Atlètic, tras dar el salto desde el C, con 33 partidos y dos goles, pero ya en Segunda División.

Pudo ser pero no fue para Fernando Soriano y Antonio Hidalgo, que coincidieron por primera vez en un vestuario en 1997 y desde el pasado verano son los dos máximos responsables de la parcela deportiva blanquiazul.