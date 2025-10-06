Los jugadores del Dépor (arriba) y los del Tenerife (abajo) se abrazan tras marcar sendos goles en sus respectivos partidos Javier Alborés y CD Tenerife

Ser blanquiazul es sinónimo de ser líder e invicto. Una afirmación que se sustenta en el hecho de que tanto el Deportivo y el Tenerife, como sus filiales, lideran las clasificaciones de sus respectivas ligas y no saben lo que es perder en este inicio de competición. El equipo que entrena Antonio Hidalgo suma 16 puntos, después de ocho jornadas, con cuatro triunfos, el mismo número de empates, 17 goles a favor y tan solo seis en contra. A estos grandes números hay que añadir que el desenlace de los partidos del pasado fin de semana dejó, además, al conjunto blanquiazul como el único equipo del fútbol profesional (Primera y Segunda) que continúa sin perder. Hasta ahora en Primera se mantenían imbatidos Elche y Barcelona. El cuadro ilicitano claudicó el pasado domingo ante el Alavés (3-1) y también sufrió un serio correctivo la escuadra azulgrana a manos del Sevilla (4-1). Quedaba sin estrenar en Segunda su casillero de derrotas el Cádiz, que perdió a domicilio ante Las Palmas (1-0). Los coruñeses son actualmente primeros en Segunda, con 16 puntos, los mismos que el Racing de Santander, aunque los cántabros ocupan la segunda plaza por la diferencia de goles.

Más allá de la confianza que da el buen comienzo liguero el técnico de los coruñeses apela al trabajo diario y a no mirar más allá. "Soy de ir más de día a día. Tengo una idea principal en mi cabeza, que la tenía clara, el equipo va evolucionando, los jugadores van evolucionando, vemos dónde nos pueden ayudar más los jugadores. Es ir día a día, partido a partido, ir mejorando los días que no estás tan bien y los días que estás bien, reforzar esa situación. Son 42 jornadas y es ir empujando", comentaba en una reciente comparecencia de prensa.

El Fabril de Manuel Pablo es también líder en el Grupo I de Segunda Federación. En el caso del filial en las cinco jornadas ligueras que se han celebrado suma pleno de victorias y ostenta el primer puesto de la tabla con 15 puntos. Ha marcado 14 goles y únicamente ha encajado tres. Le siguen en la tabla también invictos el Oviedo Betusta y el Ávila, ambos con 13 puntos. En el Grupo II de Segunda Federación el Sestao, el Real Unión y la SD Logroñés son los tres únicos invictos, con nueve puntos. En el Grupo III todos los equipos han perdido al menos un partido. Mientras, en el Grupo IV el líder, el CD Extremadura (13 puntos), el Linares, Puente Geniel y La Unión Atlético, los tres con nueve unidades, tampoco han hincado la rodilla.

Los jugadores del fabril celebran un gol ante el Burgos Promesas

Sobre cómo se lidia con ocupar la primera plaza habló recientemente Manuel Pablo: "Se gestiona haciendo lo de siempre, exigiendo en el día a día, intentando que no bajen la guardia, exigiendo a todos, tanto a los que juegan como a los que no, a los que no has convocado y a partir de ahí sabiendo que lógicamente cuando ganas mucho, los equipos quieren ser los primeros en vencerte y saber que nadie te va a regalar nada. Incluso a lo mejor a nivel mental y competitivo pueden subir sus prestaciones. Entonces tenemos que estar nosotros a un gran nivel si queremos mantener esa racha".

En Primera Federación, en el barro, la categoría en la que compitió cuatro años el Deportivo, hay ahora otro equipo blanquiazul que está pulverizando todas las marcas: el Tenerife de Álvaro Cervera, recién descendido de Segunda. El plantel tinerfeño encadena seis victorias en el mismo número de jornadas, con 16 dianas a favor y solo dos en contra y es primero con 18 unidades en su casillero. Está a cinco del Celta Fortuna, que es segundo en la tabla.

Cervera igualó este fin de semana a Jorge Valdano y Rafa Benítez. Con Valdano en la temporada 1992-93 se alcanzó la quinta plaza (mejor clasificación histórica en Primera) aquel año de las seis victorias seguidas, una de ellas en el histórico cruce Redondo-Maradona. Para encontrar lo más parecido y reciente que se vivió en la isla habría que remontarse al año 2000, en Segunda División, con Rafa Benítez en el banquillo Entre el 28 de octubre y el 26 de noviembre el Tenerife de Benítez ganó seis semanas seguidas.

El Tenerife celebra su victoria ante el Zamora

"Llevamos cinco victorias y creíamos que la sexta era la final del Mundial. Y no es obligatorio ganar con facilidad", declaró Cervera después del partido ante el Zamora (3-1). Un encuentro en el que tuvo una participación notable el ex del Dépor Noel López. El delantero volvió a dejar su impronta en el juego y a salir en la foto del tanto de la sentencia. El futbolista gallego se ha convertido en un revulsivo para Cervera. Es el único jugador que ha tenido minutos en todos los choques ligueros. El pasado domingo fue determinante en la jugada que supuso el 2-1, desbordando y buscando el disparo. Tras varios rechaces acabaría cazando el esférico De Miguel para hacer el segundo tanto.

Por otra parte, en el Grupo II los únicos dos equipos que no conocen la derrota son el Atlético Sanluqueño y el Sabadell, aunque estos son cuarto y sexto, respectivamente con 10 puntos.

Por último, el Tenerife B sigue los pasos del primer equipo. Es líder del Grupo V de Segunda Federación y en cinco jornadas suma 13 puntos, después de encadenar cuatro victorias y un empate. El conjunto de Leandro Cabrera completa sus números con siete goles a favor y tan solo dos en contra. En su grupo tampoco ha perdido el Intercity, que es quinto con nueve puntos.