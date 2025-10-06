Gragera, Sergio Escudero y Bachmann en el palco en el duelo ante el Almería Quintana

El portero austríaco del Deportivo Daniel Bachmann sufre una rotura parcial del ligamento externo de su rodilla izquierda, según ha comunicado el club, después de someterlo a las pertinentes pruebas médicas.

El guardameta estará lejos de los terrenos de juego un tiempo que, según el Dépor, "no será inferior a diez semanas". Es decir, no podrá debutar de blanquiazul hasta el 2026. "El guardameta austriaco inicia un periodo de inmovilización y descarga de articulación para, posteriormente, pasar a la fase de recuperación con los fisioterapeutas y readaptadores del Club", apuntó la entidad en su comunicado.

El futbolista cedido por el Watford se lesionó antes del partido contra el Almería. "Bachmman tuvo una acción de uno contra uno en el entrenamiento y notó un giro en la rodilla", explicó Antonio Hidalgo tras el encuentro contra el equipo indálico.

Bachmann, baja de última hora, en muletas en el vestuario antes del encuentro Más información

En la previa al encuentro las cámaras de LaLiga entraban al vestuario coruñés y en los últimos segundos del plano emitido, se podía observar como Bachmann aparecía con dos muletas y una férula en su pierna izquierda. El guardameta, que aún no se ha estrenado con los blanquiazules en este curso, ve cortadas sus opciones de debutar con este contratiempo articular.

El arquero este año no había tenido minutos con el Watford desde el pasado 4 de enero, cuando se lesionó en un tobillo en el tramo final de la derrota ante el Sheffield United (1-2). Un encuentro del que salió en camilla. El entrenador Tom Cleverley descartó una dislocación de tobillo o una rotura del tendón de Aquiles tras el partido. Finalmente tuvo que pasar pro el quirófano para subsanar el tobillo dañado.

Ximo, el otro damnificado

Además del lesionado Bachmann en ese partido salió perjudicado Ximo Navarro, que tuvo que abandonar el campo antes de que finalizase el encuentro. Sobre su caso Hidalgo no se mostraba optimista. "Tiene pinta de que estará unas semanas fuera", decía el técnico. También será sometido a exámenes médicos para conocer el grado exacto de sus nuevas molestias musculares.