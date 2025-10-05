Mi cuenta

Dépor

¿Qué quiso decir Yeremay en la celebración de su golazo ante el Almería?

El canario realizó un gesto que ya ha sido objeto de varias teorías en redes sociales

Bea Arrizado
Bea Arrizado
05/10/2025 18:36
Yeremay celebra su gol ante el Almería
Yeremay celebra su gol ante el Almería - Javier Alborés

El gol de Yeremay que valió el empate ante el Almería no dejó indiferente a nadie. Y su celebración tampoco. El canario firmó uno de los tantos del curso y sumó una obra de arte más a su carrera profesional. Sus gestos tras el gol han valido al deportivismo para elaborar diferentes teorías. 

Yeremay, celebrando sus goles con el Deportivo

Las cinco obras de arte de Yeremay para el museo del Dépor

Más información

El '10' blanquiazul recibió abierto en el perfil izquierdo, donde más le gusta hacerlo. Se metió hacia dentro y encaró a Chirino, al que dejó atrás con un quiebro. Puso la mirada en la meta defendida por Andrés Fernández y envió un misil imparable. Directo al fondo de las mallas, tocando en la cruceta por si había dudas de lo ajustado que iba su disparo.

Después del gol, llegó la celebración. Yeremay se acercó a la grada y elevó tres dedos de su mano izquierda y los cinco de su mano derecha. Tras eso, señaló hacia abajo, hacia el campo, haciendo el ya habitual gesto de "yo me quedo aquí". Acto seguido, mientras toda Europa tenía los ojos puestos en él, se besó el escudo del Deportivo.

Yere2
Yeremay se besa el escudo tras marcar al Almería - Javier Alborés

La celebración generó varias interpretaciones. Las teorías elaboradas son varias, aunque la más extendida expone que el canario gestualizó un '35', en alusión a la oferta que rechazó del Sporting de Lisboa, de 35 millones.

Las señas que vinieron después no dejan lugar a dudas. El '10' reforzó lo que ya demostró en el mercado estival. Yeremay está donde quiere estar, en Riazor, en A Coruña, en el Deportivo.

