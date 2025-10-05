¿Qué quiso decir Yeremay en la celebración de su golazo ante el Almería?

Yeremay celebra su gol ante el Almería - Javier Alborés

El gol de Yeremay que valió el empate ante el Almería no dejó indiferente a nadie. Y su celebración tampoco. El canario firmó uno de los tantos del curso y sumó una obra de arte más a su carrera profesional. Sus gestos tras el gol han valido al deportivismo para elaborar diferentes teorías.

El '10' blanquiazul recibió abierto en el perfil izquierdo, donde más le gusta hacerlo. Se metió hacia dentro y encaró a Chirino, al que dejó atrás con un quiebro. Puso la mirada en la meta defendida por Andrés Fernández y envió un misil imparable. Directo al fondo de las mallas, tocando en la cruceta por si había dudas de lo ajustado que iba su disparo.

Después del gol, llegó la celebración. Yeremay se acercó a la grada y elevó tres dedos de su mano izquierda y los cinco de su mano derecha. Tras eso, señaló hacia abajo, hacia el campo, haciendo el ya habitual gesto de "yo me quedo aquí". Acto seguido, mientras toda Europa tenía los ojos puestos en él, se besó el escudo del Deportivo.

La celebración generó varias interpretaciones. Las teorías elaboradas son varias, aunque la más extendida expone que el canario gestualizó un '35', en alusión a la oferta que rechazó del Sporting de Lisboa, de 35 millones.

Las señas que vinieron después no dejan lugar a dudas. El '10' reforzó lo que ya demostró en el mercado estival. Yeremay está donde quiere estar, en Riazor, en A Coruña, en el Deportivo.