Dépor

Las tres claves de Noé López del Dépor-Almería

El técnico del Silva analiza el empate ante el conjunto indálico 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
05/10/2025 09:55
Ximo Navarro dispara el balón durante el partido ante el Almería
Ximo Navarro dispara el balón durante el partido ante el Almería - Quintana

Mucho premio

Excesivo premio el tanto andaluz en la primera parte, en la que se vio un buen Almería, muy posicional y con pocos espacios entrelíneas. Esto invitaba a jugar por dentro al Deportivo y le restaba capacidad para progresar por fuera. El rival estaba muy cómodo sin balón tras el gol.

La joya de la corona

La aparición de Yeremay en el partido llegó desde la posición en la que está más cómodo en el campo. Golazo de crack, yendo de fuera para dentro. Debe jugar en la banda siempre. Otra demarcación supone al final desperdiciar a un jugador que es determinante.

Mejoría en la segunda parte

El equipo herculino fue a más en la segunda parte porque obligó al Almería a defender más largo en espacios, con mucha amplitud por fuera, lo que les pesó a los andaluces. Movió ficha Rubi y los cambios del Almería neutralizaron al Dépor. El empate fue justo.

