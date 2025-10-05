Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

La estancia de Mella en el Mundial sub-20 de Chile se alarga al menos unos días más

El triunfo de España ante Brasil y la derrota de Cuba permiten al combinado nacional avanzar a octavos de final

Jorge Lema
Jorge Lema
05/10/2025 11:31
David Mella minutos antes de su debut en el Mundial sub-20
David Mella minutos antes de su debut en el Mundial sub-20 - SEFUTBOL

Antonio Hidalgo debería ir haciéndose a la idea de que no podrá contar con David Mella para el partido del próximo domingo ante el Málaga (La Rosaleda, 21.00 horas). Después del triunfo de España ante Brasil el sábado por la noche, y la posterior derrota de Cuba en la madrugada, el combinado nacional ha sellado su pase a octavos de final del Mundial sub-20 como una de las mejores terceras.

Esto significa que el extremo deportivista alargará su estancia en Chile al menos unos días más y se perderá, como poco, su tercer partido consecutivo tras su ausencia en los duelos con Eibar y Almería. 

Iker Bravo anotó de este modo el único gol de España ante Brasil, en un partido en el que Mella saltó al césped en el minuto 76

David Mella tuvo la oportunidad de dar el pase a octavos a España, que debe esperar

Más información

De hecho, España no sabe todavía cuando jugará su primer partido de eliminatorias. Todavía falta por resolverse la última jornada de la fase de grupos, en la que tendrá que estar atenta a lo que hagan Nigeria y Francia para saber cuál es su puesto definitivo en los cruces.

Los posibles rivales para Mella y los suyos son Japón, que fue primero en el grupo A, o Ucrania, que se impuso en el grupo B. España jugará en la madrugada del martes al miércoles o en la del míercoles al jueves.

Te puede interesar

Yeremay, celebrando sus goles con el Deportivo

Las cinco obras de arte de Yeremay para el museo del Dépor
Jorge Lema
Imagen del Bergan-Ourense CF de Copa Federación

Momento de centrarse en Liga para el Bergantiños
Santi Mendoza
Germán Parreño ataja un balón durante el Dépor-Almería

El muro de Riazor sufrió la primera grieta ante el Almería
Israel Zautúa / Eder Pereira
Omar Bravo, durante un partido con Chivas

Detienen al exdeportivista Omar Bravo por presunto abuso sexual a una menor
EFE