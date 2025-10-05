La estancia de Mella en el Mundial sub-20 de Chile se alarga al menos unos días más

David Mella minutos antes de su debut en el Mundial sub-20 - SEFUTBOL

Antonio Hidalgo debería ir haciéndose a la idea de que no podrá contar con David Mella para el partido del próximo domingo ante el Málaga (La Rosaleda, 21.00 horas). Después del triunfo de España ante Brasil el sábado por la noche, y la posterior derrota de Cuba en la madrugada, el combinado nacional ha sellado su pase a octavos de final del Mundial sub-20 como una de las mejores terceras.

Esto significa que el extremo deportivista alargará su estancia en Chile al menos unos días más y se perderá, como poco, su tercer partido consecutivo tras su ausencia en los duelos con Eibar y Almería.

De hecho, España no sabe todavía cuando jugará su primer partido de eliminatorias. Todavía falta por resolverse la última jornada de la fase de grupos, en la que tendrá que estar atenta a lo que hagan Nigeria y Francia para saber cuál es su puesto definitivo en los cruces.

Los posibles rivales para Mella y los suyos son Japón, que fue primero en el grupo A, o Ucrania, que se impuso en el grupo B. España jugará en la madrugada del martes al miércoles o en la del míercoles al jueves.